Фото ⟩ Если вы видели этого мужчину, срочно звоните в полицию

В числе прочего мужчину подозревают в проникновении в чужое жилище с помощью забытых перед дверью ключей, но из-за вмешательства хозяина квартиры запланированное деяние не было завершено.

Полиция просит всех, кто узнает этого мужчину, сообщить об этом по номеру 53310010 или написав письмо по адресу электронной почты vihje@politsei.ee.