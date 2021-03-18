Чт, 18.03.2021
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  • Если вы видели этого мужчину, срочно звоните в полицию

Фото ⟩ Если вы видели этого мужчину, срочно звоните в полицию

Полиция просит помощи в установлении личности человека, подозреваемого в совершении преступлений против собственности.

В числе прочего мужчину подозревают в проникновении в чужое жилище с помощью забытых перед дверью ключей, но из-за вмешательства хозяина квартиры запланированное деяние не было завершено.

Полиция просит всех, кто узнает этого мужчину, сообщить об этом по номеру 53310010 или написав письмо по адресу электронной почты vihje@politsei.ee.

В этом году в полицию уже десятки раз поступали сообщения о подобных кражах. Полиция напоминает, что тщательно запертая дверь усложняет жизнь квартирному вору и уберегает домовладельца от огорчений.

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