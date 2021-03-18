Тройная авария в Мустамяэ: водителю грузовика стало плохо за рулем
Сегодня днем в Таллинне в Мустамяэ водителю грузовика стало плохо за рулем, в результате чего произошло столкновение трех машин, пишет Postimees.
Сегодня днем в Таллинне в Мустамяэ водителю грузовика стало плохо за рулем, в результате чего произошло столкновение трех машин, пишет Postimees.
В 15.51 сообщила, что в Таллинне рядом с Таммсааре-теэ, 113 грузовик врезался в остановившийся впереди него легковой автомобиль Volkswagen. Он в свою очередь врезался в другой легковой автомобиль - Opel.
По первоначальным данным, авария произошла потому, что 63-летнему водителю грузовика стало плохо за рулем. Скорая помощь доставила его в больницу.