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  • Тройная авария в Мустамяэ: водителю грузовика стало плохо за рулем

Тройная авария в Мустамяэ: водителю грузовика стало плохо за рулем

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

Сегодня днем ​​в Таллинне в Мустамяэ водителю грузовика стало плохо за рулем, в результате чего произошло столкновение трех машин, пишет Postimees.

В 15.51 сообщила, что в Таллинне рядом с Таммсааре-теэ, 113 грузовик врезался в остановившийся впереди него легковой автомобиль Volkswagen. Он в свою очередь врезался в другой легковой автомобиль - Opel.

По первоначальным данным, авария произошла потому, что 63-летнему водителю грузовика стало плохо за рулем. Скорая помощь доставила его в больницу.

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