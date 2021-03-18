В Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах о Путине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в четверг вечером даст поручение МИДу начать подготовку телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, 19 марта, либо в понедельник, 22 марта.

"Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник (провести разговор. - Прим. "Интерфакса"). Мы готовы в любое удобное для американской стороны время", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). Это предложение он озвучил после выступления в "Лужниках" на годовщину присоединения Крыма, которое западные страны расценили как агрессию против Украины и подрыв системы международной безопасности, в связи с чем против России и ее руководства начали вводить санкции.

"Чтобы нам не пикироваться вот так вот, заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения, - продолжил президент. - И вот о чем я сейчас подумал: в прошлый раз инициатива телефонного разговора у президента Байдена, я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии".

Владимир Путин выразил уверенность, что его "словесную схватку" с Джо Байденом будут с интересом наблюдать не только народы России и США, но и весь мир. А особую значимость этой дискуссии будет придавать наличие у РФ и Соединенных Штатов крупнейших арсеналов ядерного оружия, считает российский лидер.

"На нас, как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете", - пояснил президент РФ.

Путин также перечислил темы, которые могли бы обсудить лидеры двух стран. "Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много перечислять не буду. И о проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе борьбу с пандемией", - сказал президент РФ.

Он отметил, что "в США ситуация непростая, они далеки еще от решения этих вопросов". "У нас движение более уверенное вперед, нам есть, о чем поговорить, чем поделиться", - заверил российский лидер.

На вопрос, не помешает ли выстраивать российско-американские отношения последнее заявление Байдена, Путин ответил: "Я уже сказал, что (...) когда мы кого-то изучаем, или думаем, что изучаем, то у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или как минимум через прозрачное стекло, на самом деле мы смотримся в зеркало".

Ответ Белого дома: "Байден уже провел разговор с Путиным"

Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире диалога президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако первый комментарий похож на отказ в мягкой форме.

"Мне придется связаться с вами позже, чтобы сообщить, рассматриваем ли мы это, - заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя данную инициативу. - Я бы сказала, что президент [Байден] уже провел разговор с президентом Путиным. И есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал. А мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч".