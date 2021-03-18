В Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах о Путине
Президент США Джо Байден не сожалеет о том, что назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.
Президент США Джо Байден не сожалеет о том, что назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.
"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Ее слова приводит "Интерфакс".
Джен Псаки напомнила, что Путин и Байден давно знакомы, так как "много лет находятся на мировой арене". По ее словам, власти США убеждены, что могут, несмотря на разногласия, сотрудничать с РФ в ряде сфер.
Посол США в России останется в стране пребывания, добавила Джен Псаки. Ее слова приводит РБК.
Напомним, в среду в ходе интервью телекомпании ABC Джо Байден затронул тему вмешательства России в президентские выборы в США и рассказал о январском телефонном разговоре с Путиным, который был посвящен в том числе и этому вопросу. По словам Байдена, свой телефонный разговор с Путиным он начал словами: "Я знаю вас, и вы знаете меня", после чего предупредил о возможных санкциях. При этом президент США отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера приведя продление договора СНВ-3. Байден также сказал, что в общении с иностранными лидерами важно хорошо знать, кто они такие, передает NEWSru.com.
"Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?" - задал вопрос журналист Джордж Стефанопулос. Байден ответил на этот вопрос утвердительно, но не уточнил, почему считает именно так. Он также заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в американские выборы, но также не стал вдаваться в подробности. Его заявление вызвало бурную реакцию в российском МИД: посол России в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых планируется проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном, которые "по его вине зашли в тупик".
18 марта президент РФ Владимир Путин прокомментировал скандальное интервью Джо Байдена, вспомнив поговорку-"дразнилку" из своего дворового детства: "Кто как обзывается, тот так и называется".
Путин также припомнил американцам "геноцид индейских племен" и тот факт, что афроамериканцы до сих пор "сталкиваются с истреблением". "И США - единственная страна в мире, которая применила атомное оружие причем против не ядерного государства. Против Японии в конце Второй Мировой войны. Никакого военного смысла в этом не было, это было прямое истребление гражданского населения", - заявил российский лидер.
С еще более резкими заявлениями в адрес Байдена выступили секретарь генсовета "Единой России" и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Заявление Байдена - это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия", - сказал сенатор. А Кадыров добавил, что Байден "находится по горло в крови" и "несет смерть и страдания миллионам людей".
Путин предложил Байдену "дискуссию в прямом эфире"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в четверг вечером даст поручение МИДу начать подготовку телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который мог бы состояться либо в пятницу, 19 марта, либо в понедельник, 22 марта.
"Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник (провести разговор. - Прим. "Интерфакса"). Мы готовы в любое удобное для американской стороны время", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). Это предложение он озвучил после выступления в "Лужниках" на годовщину присоединения Крыма, которое западные страны расценили как агрессию против Украины и подрыв системы международной безопасности, в связи с чем против России и ее руководства начали вводить санкции.
"Чтобы нам не пикироваться вот так вот, заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения, - продолжил президент. - И вот о чем я сейчас подумал: в прошлый раз инициатива телефонного разговора у президента Байдена, я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии".
Владимир Путин выразил уверенность, что его "словесную схватку" с Джо Байденом будут с интересом наблюдать не только народы России и США, но и весь мир. А особую значимость этой дискуссии будет придавать наличие у РФ и Соединенных Штатов крупнейших арсеналов ядерного оружия, считает российский лидер.
"На нас, как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете", - пояснил президент РФ.
Путин также перечислил темы, которые могли бы обсудить лидеры двух стран. "Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много перечислять не буду. И о проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе борьбу с пандемией", - сказал президент РФ.
Он отметил, что "в США ситуация непростая, они далеки еще от решения этих вопросов". "У нас движение более уверенное вперед, нам есть, о чем поговорить, чем поделиться", - заверил российский лидер.
На вопрос, не помешает ли выстраивать российско-американские отношения последнее заявление Байдена, Путин ответил: "Я уже сказал, что (...) когда мы кого-то изучаем, или думаем, что изучаем, то у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или как минимум через прозрачное стекло, на самом деле мы смотримся в зеркало".
Ответ Белого дома: "Байден уже провел разговор с Путиным"
Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире диалога президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако первый комментарий похож на отказ в мягкой форме.
"Мне придется связаться с вами позже, чтобы сообщить, рассматриваем ли мы это, - заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя данную инициативу. - Я бы сказала, что президент [Байден] уже провел разговор с президентом Путиным. И есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал. А мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч".
Кроме того, отметила Джен Псаки, Байден в пятницу совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия, и потому его график едва ли позволит организовать в этот день подобный диалог с Путиным, передает ТАСС пояснение Джен Псаки. "Конечно, президент завтра будет находиться в Джорджии, - сказала официальный представитель американского лидера. - И он будет достаточно сильно занят".