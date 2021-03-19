В Таллинне действует особый магазин, где цены даже выше, чем в "Стокманне"

Если перед обычным человеком при посещении магазина стоит широкий выбор, - пойти ли в Stockmann, Selver, Prisma, Maxima или, например, в Grossi - то в тюрьме таких вариантов нет и заключенные вынуждены довольствоваться всего одним магазином.

Более того, если вы думаете, что заключенные ходят с корзинкой в руках между прилавками, вы ошибаетесь: тюремные магазины существуют лишь на бумаге, и заключенный может заказывать нужное ему по списку, то есть по каталогу товаров.

Поскольку Пауль успел посидеть в разных тюрьмах Эстонии, он утверждает, что хуже всего тюремный магазин снабжается именно в Таллинне.

У себя в камере Пауль постоянно смотрит телевизор и следит за рекламными кампаниями торговых сетей. Цены из телерекламы он сравнивает с выдаваемыми ему руководством тюрьмы списками и часто отмечает, что наценки в тюремном магазине безумно высоки: порядка 50% обычной стоимости.

"Кофе Jacobs из последней рекламы, которую мне довелось увидеть, стоил 2,85, а здесь стоит 5.50", - приводит он пример.

Как объяснила пресс-служба Министерства юстиции ведущей программы Kuuuurija Катрин Луст, в Тартуской тюрьме магазин находится в ведении самой тюрьмы, тогда как в Таллиннской тюрьме им на основании тендера управляет CargoExpert OÜ, а в Вируской тюрьме - также на основании конкурса государственных закупок - фирма Kiviõli Kaubahoov. "Поскольку число покупателей в тюрьмах ограничено, а заключенных кормят три раза в день, вследствие чего покупать продукты в магазине необязательно, это неизбежно ограничивает прибыльность магазинов, а интерес к оказанию услуг в тюрьмах является умеренным", - сообщил Минюст.

По словам Пауля, цены в тюремном магазине могли бы быть более разумными, потому что большинство заключенных едва сводят концы с концами. Кроме того, говорит он, фрукты и овощи, заказанные в тюремном магазине, привозят замороженными, они невкусные и быстро портятся.

При этом каждый месяц Пауль тратит в тюремном магазине довольно внушительную сумму, поскольку помимо продуктов должен покупать стиральные порошки, средства для замачивания, гели для душа, средства для мытья посуды и тому подобное.

Тюремный магазин - не единственная его проблема, он также озабочен заказом периодических изданий. По словам Пауля, газеты в тюрьму поставляет паевое товарищество KE, на счет которого следует переводить оплату за периодические издания. Газеты через посредника стоят значительно дороже, и Пауль не понимает, почему он не может заказывать газеты напрямую.

«Закон о тюремном заключении разрешает только ограниченное использование интернета, заказывать товары и печатные издания онлайн нельзя. И в будущем использование интернета без ограничений и заказ чего-либо у поставщиков услуг будут невозможными: в противном случае проверки поступающего в тюрьму обходились бы слишком дорого. Однако при наличии подходящего и доступного по цене решения мы бы хотели получить возможность заказа товаров при помощи компьютера", - заявил Минюст.

Пауль также рассказал, что во избежание распространения в тюрьме коронавируса любые перемещения сведены к минимуму, стало меньше посещений, а все возможности использования компьютера исключены. По сути, заключенные сидят в своих камерах почти целый день. Если в камере есть телевизор, можно смотреть его хоть дни напролет. Телевизор, в свою очередь можно купить все в том же тюремном магазине. "Телевизор Philips с диагональю 24 дюйма стоит 191,98 евро", - назвал Пауль цену.

"Создается впечатление, что тюрьма - это далеко не самое худшее, что может случиться с человеком", - говорит Катрин Луст.