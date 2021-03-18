Михкельсон: у Эстонии нет планов вести прямые переговоры о поставках вакцины из Китая и России

Руководитель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон в передаче "Интервью недели" сказал, что у Эстонии нет планов вести прямые переговоры с теми странами, чьи вакцины не получили одобрения на использования в ЕС. А Михаилу Кылварту, предложившему правительству начать переговоры с Китаем и Россией о поставках вакцины в будущем, когда их разрешать использовать в ЕС, он посоветовал обратиться к своим избирателям и рассказать им о важности вакцинации, пишет Rus.ERR.