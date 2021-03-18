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  • Михкельсон: у Эстонии нет планов вести прямые переговоры о поставках вакцины из Китая и России
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Михкельсон: у Эстонии нет планов вести прямые переговоры о поставках вакцины из Китая и России

Марко Михкельсон. ФОТО: Konstantin Sednev

Руководитель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон в передаче "Интервью недели" сказал, что у Эстонии нет планов вести прямые переговоры с теми странами, чьи вакцины не получили одобрения на использования в ЕС. А Михаилу Кылварту, предложившему правительству начать переговоры с Китаем и Россией о поставках вакцины в будущем, когда их разрешать использовать в ЕС, он посоветовал обратиться к своим избирателям и рассказать им о важности вакцинации, пишет Rus.ERR.

"Мы на первом месте в ЕС по темпам вакцинации и на 19-м в мире. У нас с вакцинацией дела обстоят гораздо лучше, чем в России или Латвии", - сказал он.

По словам Михкельсона, Россия использует собственную вакцину не для того, чтобы обезопасить собственное населения, а для ведения внешней политики.

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