СМИ: в Болгарии задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу РФ

По данным источников телеканала, агенты государственного агентства национальной безопасности провели секретную операцию по задержанию предполагаемых шпионов. По нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях Перника прошли обыски. Информации о числе задержанных нет, отмечает "Интерфакс".

Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают, но не опровергают информацию о задержаниях, отмечает BNT.

Источники издания "24 часа" сообщили, что среди задержанных нет россиян. По их данным, некоторые из задержанных являются действующими государственными служащими, имеющими доступ к секретной информации.

В середине декабря болгарский МИД объявил персоной нон грата военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев уведомил МИД страны, что собрал доказательства того, что российский дипломат с 2017 года собирал в стране секретную информацию военного характера, например, о количестве американских военнослужащих, приезжающих в страну на учения.

Как заявил Гешев, дипломат получал сведения, составляющие гостайну, от гражданина Болгарии, у которого был доступ к такой информации. За это ему обещали и передавали финансовое вознаграждение. Прокурор напомнил, что, в соответствии со статьей 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, дипломаты обладают иммунитетом от уголовного преследования.

На сайте посольства РФ в качестве военного атташе был назван Василий Сазанович. Дата его назначения не приводится, но он, по данным посольства, занимал должность и в 2017 году.

По подсчетам агентства ТАСС, Сазанович стал шестым за полтора года российским дипломатом, которого Болгария заподозрила в шпионаже.

В сентябре 2020 года Болгария также высылала российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. По данным болгарских СМИ, они вели разведывательную деятельность с 2016 года и собирали информацию о болгарской армии, ее перевооружении и, в частности, о самолете F16/блок 70. Москва назвала их высылку необоснованной и в ответ в октябре выслала двух болгарских дипломатов.

В октябре 2019 года прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже. Но уголовное дело, возбужденное против первого секретаря посольства РФ, тогда тоже было приостановлено из-за наличия дипломатического иммунитета.

По данным прокуратуры, этот дипломат с сентября 2018 года собирал в Болгарии с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну. Речь шла о сведениях, "касающихся интересов Болгарии, ЕС и НАТО". Дипломат регулярно проводил встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации. Болгария на встрече с российским послом официально попросила отозвать этого российского дипломата.