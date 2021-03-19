Американо-китайская встреча на Аляске началась со взаимных обвинений и скандалов

Во встрече, которая состоялась в Анкоридже, приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, с китайской стороны - курирующий внешнюю политику Китая член политбюро ЦК китайской компартии Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

Салливан в начале первой встречи заявил, что США "не стремятся к конфликту", но приветствуют жесткую конкуренцию и всегда будут отстаивать свои принципы, "интересы нашего народа и наших друзей". Блинкен в свою очередь заявил, что США не прекратят привлекать Китай к ответственности за действия в отношении Гонконга, экономическое давление на другие страны, нарушение прав человека в отношении уйгурского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Он добавил, что, невзирая на требования Пекина о невмешательстве во внутренние дела Китая, перечисленные им действия китайских властей "угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность".

В ответ на это Ян Цзечи обвинил США в лицемерии, заявив, что Вашингтон использует свою финансовую и военную мощь для запугивания других стран, тогда как у Америки есть своя собственная длительная история проблем с правами человека, назвав в качестве примера убийства представителей чернокожего населения в Соединенных Штатах.

Перед тем, как журналисты должны были покинуть зал, где проходила встреча, Салливан задержал их, и американская делегация выступила с дополнительными замечаниями. Китайская сторона в ответ потребовала дополнительное время для своего выступления, которое превысило установленные регламентом две минуты. Не названный Politico высокопоставленный чиновник администрации Байдена в связи с этим обвинил китайских дипломатов в нарушении протокола. "С другой стороны, китайская делегация, похоже, прибыла с намерением показать себя на публике, сосредоточившись на публичной театральности и драматизме", - сказал представитель американской стороны.

В свою очередь, один из участников встречи с китайской стороны охарактеризовал прием США как недружелюбный и противоречащий нормам дипломатической этики. По словам члена делегации, китайская сторона действовала в соответствии с протоколом, однако представители США "создали прецедент для трений". "Китай на это серьезно отреагировал", - добавил дипломат, которого цитирует Центральное агентство Китая.

Комментируя предстоящую встречу, представитель американской администрации заявил журналистам на брифинге, что Вашингтон не ждет от нее конкретных результатов. "Мы продвигаемся к тому, что, как нам кажется, становится все более жесткой позицией", - сказал он, добавив, что Китаю не следует "испытывать иллюзий относительно нашего жесткого подхода к их весьма проблематичному поведению",

МИД КНР, сообщая на прошлой неделе о предстоящей встрече, отметил, что инициатором ее проведения выступил Вашингтон. "Позиция Китая по китайско-американским отношениям ясна. Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты рассматривали китайско-американские отношения объективно и рационально, отказались от мышления холодной войны и мышления "с нулевой суммой", - заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве. В то же время, как отмечают СМИ, Вашингтон занижает статус и значение встречи.