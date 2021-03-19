Пт, 19.03.2021
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Экономист: цены на недвижимость поймали попутный ветер

Цены на недвижимость продолжают расти. ФОТО: Shutterstock

С начала коронакризиса прошло чуть больше года, и сейчас самое время оглянуться на то, что произошло в экономике, и попытаться спрогнозировать перспективы на ближайшие месяцы. 2020 год войдет в историю фондовых бирж в связи с быстрым падением цен и последующим, еще более быстрым восстановлением рынков, краткосрочными отрицательными ценами на нефть и зеленой революцией. Рынок недвижимости, которому предсказывали быстрое обрушение, также смог удивить многих, размышляет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.

Несмотря на экономический кризис, средняя цена квадратного метра квартир в Эстонии в прошлом году выросла почти на 7%. В последнем квартале прошлого года цены на недвижимость в США росли самыми быстрыми темпами за 30 лет и достигли рекордного уровня. В зоне евро цены на недвижимость в прошлом году выросли в среднем чуть более чем на 5%.

Какой вывод мы можем сделать из всего этого? Мудро с экономической точки зрения действовали те люди, которые не паниковали в разгар коронакризиса, а воспользовались ситуацией.

Повезло тем, кто работал в секторах, которые не так сильно пострадали от кризиса. В основном, благодаря поддержке ИТ и телекоммуникационного сектора, средняя зарплата в Эстонии в прошлом году выросла на 2,9 процента.

При наличии стабильной работы можно было взять жилищный кредит со средней процентной ставкой 2,28% годовых. Это явно дороже, чем в среднем по зоне евро, но в то же время рост цен на недвижимость в Эстонии был быстрее, и за счет привлечения разумной суммы сторонних средств можно было увеличить стоимость собственных чистых активов.

Уже наблюдается дефицит новых квартир, поскольку снижение предложения и растущий спрос влекут за собой дальнейшее повышение цен на активы. На данный момент в паруса цен на активы дует попутный ветер, но каждый инвестор должен следить за тем, чтобы этот ветер не перерос в шторм, способный порвать парус в лохмотья и, чтобы в худшем случае, корабль не пошел ко дну.

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