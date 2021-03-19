Экономист: цены на недвижимость поймали попутный ветер
С начала коронакризиса прошло чуть больше года, и сейчас самое время оглянуться на то, что произошло в экономике, и попытаться спрогнозировать перспективы на ближайшие месяцы. 2020 год войдет в историю фондовых бирж в связи с быстрым падением цен и последующим, еще более быстрым восстановлением рынков, краткосрочными отрицательными ценами на нефть и зеленой революцией. Рынок недвижимости, которому предсказывали быстрое обрушение, также смог удивить многих, размышляет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.