Экономист: цены на недвижимость поймали попутный ветер

Несмотря на экономический кризис, средняя цена квадратного метра квартир в Эстонии в прошлом году выросла почти на 7%. В последнем квартале прошлого года цены на недвижимость в США росли самыми быстрыми темпами за 30 лет и достигли рекордного уровня. В зоне евро цены на недвижимость в прошлом году выросли в среднем чуть более чем на 5%.

Какой вывод мы можем сделать из всего этого? Мудро с экономической точки зрения действовали те люди, которые не паниковали в разгар коронакризиса, а воспользовались ситуацией.

Повезло тем, кто работал в секторах, которые не так сильно пострадали от кризиса. В основном, благодаря поддержке ИТ и телекоммуникационного сектора, средняя зарплата в Эстонии в прошлом году выросла на 2,9 процента.

При наличии стабильной работы можно было взять жилищный кредит со средней процентной ставкой 2,28% годовых. Это явно дороже, чем в среднем по зоне евро, но в то же время рост цен на недвижимость в Эстонии был быстрее, и за счет привлечения разумной суммы сторонних средств можно было увеличить стоимость собственных чистых активов.