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  • Спасатели не без труда прогнали рыбаков со льда Маардуского озера

Спасатели не без труда прогнали рыбаков со льда Маардуского озера

Рыбак на льду. ФОТО: Lilli Tölp/

Как сообщила пресс-служба Спасательного департамента, в четверг спасатели заставили трех рыбаков покинуть лед Маардуского озера, поскольку те нарушили общереспубликанский запрет.

Информация о том, что трое мужчин рыбачат на льду озера, поступила на пульт дежурного Центра тревоги в 10:54.

Прибыв на место, спасатели увидели на льду трех рыбаков, двое из которых сразу же отреагировали на распоряжение и вернулись на берег, а третий находился так далеко, что не услышал прозвучавший через громкоговоритель призыв вернуться на берег. Но в итоге спасатели вывели на берег и его.

Общегосударственный запрет выхода на лед водоемов действует в Эстонии с 17 марта.

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