Спасатели не без труда прогнали рыбаков со льда Маардуского озера
Как сообщила пресс-служба Спасательного департамента, в четверг спасатели заставили трех рыбаков покинуть лед Маардуского озера, поскольку те нарушили общереспубликанский запрет.
Как сообщила пресс-служба Спасательного департамента, в четверг спасатели заставили трех рыбаков покинуть лед Маардуского озера, поскольку те нарушили общереспубликанский запрет.
Информация о том, что трое мужчин рыбачат на льду озера, поступила на пульт дежурного Центра тревоги в 10:54.
Прибыв на место, спасатели увидели на льду трех рыбаков, двое из которых сразу же отреагировали на распоряжение и вернулись на берег, а третий находился так далеко, что не услышал прозвучавший через громкоговоритель призыв вернуться на берег. Но в итоге спасатели вывели на берег и его.
Общегосударственный запрет выхода на лед водоемов действует в Эстонии с 17 марта.