Спасатели не без труда прогнали рыбаков со льда Маардуского озера

Прибыв на место, спасатели увидели на льду трех рыбаков, двое из которых сразу же отреагировали на распоряжение и вернулись на берег, а третий находился так далеко, что не услышал прозвучавший через громкоговоритель призыв вернуться на берег. Но в итоге спасатели вывели на берег и его.