Коронавирус подтвержден у 1751 жителя Эстонии, скончались 11 человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1122 человек. В Харьюмаа 858 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 122, в Ляэне-Вирумаа — 80, в Пярнумаа и Тартумаа — по 75, в Рапламаа — 58, в Вильяндимаа — 50, на Сааремаа — 47, в Вырумаа — 30, в Ярвамаа — 22, в Йыгевамаа — 15, в Ляэнемаа — 11, в Валгамаа — десять, на Хийумаа — шесть, в Пыльвамаа — один новый случай. В случае 27 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1553,1 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 20% от общего количества сделанных тестов.

В больницах открыто 76 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждается 691 человек. Скончались 11 человек с коронавирусом.

Скончались 11 человек

По состоянию на утро 19 марта в Эстонии в больничном лечении нуждается 691 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 69 пациентам, из которых 48 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

Открыли 76 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 50 человек, 18 перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались 11 человек с коронавирусом: 86-летняя женщина, 85-летние мужчина и женщина, 81-летний мужчина, 80-летний мужчина, 78-летний мужчина, 73-летний мужчина, 71-летняя женщина, 69-летний мужчина и 66-летние мужчины. Всего в Эстонии умерло 769 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 4717 случаев заболевания COVID-19 у 4545 человек.

По состоянию на 19 марта выздоровели 65 039 человек. Из них истории болезни 45 744 человек (70,3%) завершены, у 19 295 человек (29,7%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 071 562 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 92 780 положительных первичных результатов (8,7% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 157 489 человек, две дозы вакцины получили 54 772 пациента

По состоянию на 19 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 157 489 человек, из которых 54 772 получили обе дозы. За сутки ввели 7437 доз, всего была введена 212 261 доза вакцины. Каждому восьмому взрослому человеку сделан хотя бы один укол.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.