Российским легкоатлетам вернули нейтральный статус
Международная легкоатлетическая федерация (World Athletics) возобновит выдачу нейтральных статусов российским спортсменам, которые никогда не нарушали антидопинговые правила, пишет Newsru.
Международная легкоатлетическая федерация (World Athletics) возобновит выдачу нейтральных статусов российским спортсменам, которые никогда не нарушали антидопинговые правила, пишет Newsru.
Как заявил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен, совет World Athletics в четверг одобрил допуск не более десяти российских легкоатлетов для участия в крупных международных соревнованиях в нейтральном статусе.
"Антидопинговая панель незамедлительно начинает прием заявок на получение нейтрального статуса. Дальнейшая программа выдачи нейтрального статуса будет зависеть от того, как ВФЛА будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления", - сообщил Андерсен.
Эти положения могут быть отменены в любое время, если рабочая группа по России сообщит, что не наблюдается удовлетворительного прогресса в достижении контрольных точек и ключевых показателей эффективности, изложенных в плане восстановления ВФЛА, отмечается в пресс-релизе.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и с тех пор отстранение неоднократно продлевалось из-за продолжающихся махинаций и нарушений антидопинговых правил.
Отечественные легкоатлеты могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе при получении соответствующих индивидуальных разрешений, но последнее время лишились даже этих "привилегий".
В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса спортсменам РФ до получения от ВФЛА стратегического плана выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода. В связи с этим россияне в полном составе не были допущены к зимнему чемпионату Европы 2021 года в польском городе Торунь.
"План восстановления начал реализовываться. Этот план - лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы. Смогут ли они выступать под российским флагом? Пока у них такого права не будет", - добавил глава надзорной комиссии.