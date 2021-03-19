Российским легкоатлетам вернули нейтральный статус

Как заявил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен, совет World Athletics в четверг одобрил допуск не более десяти российских легкоатлетов для участия в крупных международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Антидопинговая панель незамедлительно начинает прием заявок на получение нейтрального статуса. Дальнейшая программа выдачи нейтрального статуса будет зависеть от того, как ВФЛА будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления", - сообщил Андерсен.

Эти положения могут быть отменены в любое время, если рабочая группа по России сообщит, что не наблюдается удовлетворительного прогресса в достижении контрольных точек и ключевых показателей эффективности, изложенных в плане восстановления ВФЛА, отмечается в пресс-релизе.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и с тех пор отстранение неоднократно продлевалось из-за продолжающихся махинаций и нарушений антидопинговых правил.

Отечественные легкоатлеты могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе при получении соответствующих индивидуальных разрешений, но последнее время лишились даже этих "привилегий".

В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса спортсменам РФ до получения от ВФЛА стратегического плана выхода из кризисной ситуации. Работа над ним велась около полугода. В связи с этим россияне в полном составе не были допущены к зимнему чемпионату Европы 2021 года в польском городе Торунь.