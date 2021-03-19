Израильская компания Cellebrite, взламывающая телефоны для спецслужб, отказалась от сотрудничества с Россией и Белоруссией

Ранее стало известно, что эти технологии используются российскими силовиками для взлома телефонов протестующих и оппозиционеров. В частности, они применялись в уголовном деле, возбужденном в отношении юриста ФБК Любови Соболь.
"Cellebrite помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в рамках уголовных расследований и гражданских процессов, - заявил генеральный директор компании Йосси Кармил. - В рамках наших стандартных бизнес-операций мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику, чтобы гарантировать, что мы работаем по общепринятым международным правилам и нормам".
Ранее группа правозащитников во главе с израильским юристом Эйтаем Маком опубликовала документы, в которых рассказывалось о том, что технологии Cellebrite использовались в России для преследования оппозиционеров, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств.
О применении технологии UFED, разработанной компанией Cellebrite, сообщалось в материале "Медиазоны". Он был посвящен так называемому "квартирному делу", возбужденному в отношении сотрудницы ФБК* Любови Соболь. В частности, российские следователи безуспешно пытались вскрыть iPhone и Xiaomi, изъятые у нее при обыске.
Программу Cellebrite силовики также использовали для взлома iPhone оператора Абдулкерима Абдулкеримова, который вместе с Соболь проходит по "квартирному делу".
В настоящий момент Любовь Соболь остается под строгим домашним арестом. Эйтай Мак связывает ее преследование с критикой "коррумпированного и диктаторского режима Путина".
Более того, СМИ еще в августе 2019 года сообщали, что программное обеспечение Cellebrite используется российскими силовиками для взлома телефонов участников акций протеста.
Администрация президента Белоруссии Александра Лукашенко приобретала и использовала технологии Cellebrite как минимум с 2016 года, рассказали израильские правозащитники.
Компания Cellebrite объявляла, что сумела взломать операционную систему iOS 11 и iPhone X через полгода после их выхода. Известно, что Cellebrite выполняет заказы правоохранительных органов по всему миру - в частности, по просьбе ФБР компания взламывала iPhone террориста из Сан-Бернардино. Ее технологии закупали российские силовые ведомства: ФСБ, СК и МВД. Аналогичные закупки делал и Сбербанк. Также компания Cellebrite сотрудничала с полицией КНР после подавления акций протеста в Гонконге, пишет "Медуза".