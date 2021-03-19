Мониторинг сточных вод ⟩ Уровень заражения коронавирусом еще никогда не был настолько высоким

Руководитель мониторинга, профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон сообщил Rus.ERR , что по взятым на этой неделе пробам снижение уровня заражения не наблюдается: «Средний показатель по Эстонии никогда не был настолько высоким».

По его словам, нельзя сказать, чтобы в каком-то регионе ситуация была лучше: на прошлой неделе уровень заражения по сравнению с другими населенными пунктами был ниже в Курессааре, но на этой неделе он поднялся и там. Результаты мониторинга следующей недели покажут, повлияли ли на ситуацию введенные две недели назад ограничения.