Лучшая футболистка Белоруссии успешно сдала экзамен по эстонскому языку

"Я записалась на экзамен по эстонскому языку на категорию B1, чтобы проверить свои знания. На экзамене были очень сложные вопросы, и я боялась, что провалюсь. Удивительно, но я набрала 95% возможных баллов и довольна результатом", - приводит в пятницу слова футболистки портал Soccernet.ee