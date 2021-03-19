Лучшая футболистка Белоруссии успешно сдала экзамен по эстонскому языку
С 2016 года проживающая в Эстонии белорусская футболистка и тренер Анастасия Щербаченя успешно сдала экзамен по эстонскому языку на категорию B1, пишет Rus.ERR.
С 2016 года проживающая в Эстонии белорусская футболистка и тренер Анастасия Щербаченя успешно сдала экзамен по эстонскому языку на категорию B1, пишет Rus.ERR.
"Я записалась на экзамен по эстонскому языку на категорию B1, чтобы проверить свои знания. На экзамене были очень сложные вопросы, и я боялась, что провалюсь. Удивительно, но я набрала 95% возможных баллов и довольна результатом", - приводит в пятницу слова футболистки портал Soccernet.ee
Сейчас 31-летняя Щербаченя играет за пярнуский "Вапрус" из второй лиги, работая в этом же клубе молодежным тренером.
Последние два года она признавалась лучшей футболисткой Белоруссии.