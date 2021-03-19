В странах Балтии продолжает расти число суточных заражений COVID-19

Накануне в странах Балтии было выявлено 2704 случая коронавируса, 1700 из которых были в Эстонии, 522 - в Литве, 482 - в Латвии.

В Эстонии за сутки выявлен 1751 случай коронавируса, скончались еще 11 заболевших, сообщил в пятницу департамент здоровья. С начала пандемии в Эстонии выявлено 92 780 случаев COVID-19, число жертв пандемии достигло 769.

Средняя суточная заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. человек составила 1 553,1 случая. Как минимум одна доза вакцины от коронавируса введена у 157 489 человек (11,8% от численности населения), курс вакцинации завершен у 54 772 человек.

Результаты еженедельного мониторинга сточных вод Тартуского университета показывают, что уровень инфицирования продолжает расти. "Среднее значение в Эстонии никогда раньше не было таким высоким", - заявил руководитель исследования Танель Тенсон, профессор противомикробных препаратов Тартуского университета.

В Литве за сутки подтверждено 534 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались еще восемь человек, сообщает агентство BNS со ссылкой на департамент статистики. С начала пандемии в Литве зарегистрировано 208 048 случаев COVID-19.

За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом в Литве на 100 тыс. жителей составил 239,2 случая. Число жертв пандемии в республике выросло до 3 452. Всего с коронавирусом связаны 6973 смерти. Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 272 246 человек, обеими дозами - 117 839 человек.

Вильнюсский муниципалитет предлагает осуществить идею иммунного паспорта и разрешить привитым, переболевшим COVID-19 или регулярно тестирующимся жителям разрешить предоставлять закрытые для остальных услуги в сфере культуры, мероприятий, проживания, общепита, торговли, а также разрешить им общаться. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил этот план премьер-министру Ингриде Шимоните для спасения части закрытого бизнеса и решения психологических проблем.

В Латвии за сутки зафиксировано 622 новых случая COVID-19, умерли 10 зараженных, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии коронавирус в Латвии выявлен у 96 524 человек, умерли 1 811 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 в Латвии составляет 372,7 случая на 100 тыс. человек.

У Латвии второй самый низкий показатель привитых от COVID-19 в Европе - первую дозу вакцины получили 5,1% взрослого населения, сообщает BNS со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Вторую дозу вакцины в Латвии получили 1,2% взрослого населения, и по этому показателю она также занимает предпоследнее место после Болгарии.

С 19 марта в Латвии возобновляется вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca, сообщает BNS со ссылкой на министра здравоохранения республики Даниэля Павлютса. Между тем, по словам президента Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, у семейных врачей для возобновления вакцинации еще нет официальной информации и не хватает вакцин.