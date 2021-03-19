Картина дня: жители Эстонии бегут в теплые страны, вырубка леса и результаты расследования смерти вакцинированного спасателя

Зарплата президента вырастет до 6768 евро, депутата Рийгикогу – до 4400 евро

С учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших государственных служащих зарплата президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда с апреля повысится на 106,5 евро и составит 6768,35 евро. Читать далее...

Российская сеть магазинов со сверхнизкими ценами подбирается вплотную к Эстонии

Российская сеть дисконтных магазинов с чрезвычайно низкими ценами Mere планирует открыть магазины во всех городах Латвии и ищет подходящие помещения для аренды. Читать далее...

Касса страхования от безработицы предлагает правительству выплатить компенсацию по зарплате за два месяца

Совет Эстонской кассы страхования от безработицы внес правительству предложение выплатить работникам компенсацию заработной платы за два месяца и представит кабинету условия поддержки. Читать далее...

Завтра по всей Эстонии пройдут протесты против ограничений

В соцсетях жителей Эстонии призывают завтра выйти на улицу и выразить свое недовольство ограничениями, введенными правительством страны с целью ограничения распространения коронавируса. Читать далее...

Ланно: если коэффициент заражения к маю не упадет, в Эстонии лета не будет

Коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как "R", упал в Эстонии до 1,05, однако Департамент здоровья считает это недостаточным. Читать далее...

Эстонская фирма штрафует рабочих за распространение слухов. Профсоюзы: это незаконно!

Накануне издание Äripäev опубликовало статью о проблемах на предприятии известной эстонской компании Wendre, после чего Центральный союз профсоюзов Эстонии сообщил, что фирма ведет себя некорректно, если штрафует сотрудников за распространение слухов. Читать далее...

ВИДЕО 〉 На Лаагна-теэ еще одни гонщики либо куда-то опаздывали, либо решили помериться силами

На фоне новости об автомобиле, который ехал на Лаагна-теэ со скоростью 180 км/ч, в группе EZ-дуны было опубликовано еще одно видео уже с другими гонщиками, снятое буквально несколько дней назад там же, на Лаагна-теэ. Читать далее...

Финляндия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Финляндии вакцинация препаратом AstraZeneca приостанавливается. Финское Агентство безопасности и развития в области фармацевтики (Fimea) зафиксировало два случая, связанных с тромбозом мозговых вен. Читать далее...

Мониторинг сточных вод 〉 Уровень заражения коронавирусом еще никогда не был настолько высоким

Уровень заражения коронавирусом продолжает повышаться, а инфекция широко распространена по всей Эстонии, следует из еженедельного мониторинга сточных вод. Читать далее...

Список обновлен: все меньше стран, из которых можно без ограничений въехать в Эстонию

На следующей неделе в Эстонию без ограничения свободы передвижения можно будет приехать из четырех европейских стран. Но Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок за границу, если в этом нет неизбежной необходимости. Читать далее...

В Гонконге зафиксировали первую смерть после прививки вакциной Pfizer/BioNTech