Картина дня: жители Эстонии бегут в теплые страны, вырубка леса и жалоба на бездействие полиции

Коронавирус не помеха: жители Эстонии массово отправляются отдыхать в теплые края

Несмотря на действующие внутри страны ограничения, границы по-прежнему открыты, и многие люди отправляются в теплые края, например, на Тенерифе. Государство попросило людей без острой необходимости не путешествовать, но никакие законы или ограничения это не запрещают. Читать далее...

Совместимы ли мои лекарства с вакцинацией?

Прививки и связанная с ними информация вызывает у людей все больше вопросов. Пациенты волнуются, насколько вакцина и ее возможные побочные эффекты совместимы с лекарствами, которые они принимают. Читать далее...

епартамент здоровья: света в конце тоннеля пока не видно

Текущую ситуацию с Covid-19 прокомментировали гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр труда и здравоохранения Танель Кийк и министр внутренних дел Кристиан Яани. Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 1751 жителя Эстонии, скончались 11 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8510 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1751, то есть 20,6% от общего количества. Читать далее...

Один из оставшихся предпринимателей в Старом городе: в нынешней ситуации я просто хочу зареветь

Начиная с 11 марта по всей Эстонии вступили в силу новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Репортер портала Elu24 отправилась в Старый город Таллинна, чтобы проверить, царит ли там такая же гробовая тишина, как и ровно год назад. Также она решила узнать, как идут дела у ресторанов и сувенирных лавок. Читать далее...

В Эстонии под видом местных изделий ручной работы продают товары c AliExpress

В эстонских интернет-магазинах иногда замечают товары, настолько похожие на китайскую дешевку, что их можно перепутать. Например, в случае продукции молодого предпринимателя, который рекламирует свои работы как эстонские изделия ручной работы. Вручную сделаны и соломенная шляпа, и большое количество одежды, но точно такие же можно найти на AliExpress. Читать далее...

К нам пожаловала вакцинационная инквизиция?

Стоило мэру Таллинна высказать логичную и здравую мысль о необходимости в нынешней ситуации вести переговоры о закупке вакцин за пределами ЕС, как жителям нашей страны была явлена такая палитра страшилок, что захотелось заглянуть в календарь и проверить, в каком веке мы живем, пишет депутат Таллиннского горсобрания Максим Волков.

Касса страхования от безработицы предлагает правительству выплатить компенсацию по зарплате за два месяца

Совет Эстонской кассы страхования от безработицы внес правительству предложение выплатить работникам компенсацию заработной платы за два месяца и представит кабинету условия поддержки. Читать далее...

Мониторинг сточных вод 〉 Уровень заражения коронавирусом еще никогда не был настолько высоким

Уровень заражения коронавирусом продолжает повышаться, а инфекция широко распространена по всей Эстонии, следует из еженедельного мониторинга сточных вод. Читать далее...