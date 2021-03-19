Картина дня: жители Эстонии бегут в теплые страны, вырубка леса и жалоба на бездействие полиции
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 марта.
Несмотря на действующие внутри страны ограничения, границы по-прежнему открыты, и многие люди отправляются в теплые края, например, на Тенерифе. Государство попросило людей без острой необходимости не путешествовать, но никакие законы или ограничения это не запрещают. Читать далее...
Прививки и связанная с ними информация вызывает у людей все больше вопросов. Пациенты волнуются, насколько вакцина и ее возможные побочные эффекты совместимы с лекарствами, которые они принимают. Читать далее...
Текущую ситуацию с Covid-19 прокомментировали гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр труда и здравоохранения Танель Кийк и министр внутренних дел Кристиан Яани. Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8510 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1751, то есть 20,6% от общего количества. Читать далее...
Начиная с 11 марта по всей Эстонии вступили в силу новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Репортер портала Elu24 отправилась в Старый город Таллинна, чтобы проверить, царит ли там такая же гробовая тишина, как и ровно год назад. Также она решила узнать, как идут дела у ресторанов и сувенирных лавок. Читать далее...
В эстонских интернет-магазинах иногда замечают товары, настолько похожие на китайскую дешевку, что их можно перепутать. Например, в случае продукции молодого предпринимателя, который рекламирует свои работы как эстонские изделия ручной работы. Вручную сделаны и соломенная шляпа, и большое количество одежды, но точно такие же можно найти на AliExpress. Читать далее...
Стоило мэру Таллинна высказать логичную и здравую мысль о необходимости в нынешней ситуации вести переговоры о закупке вакцин за пределами ЕС, как жителям нашей страны была явлена такая палитра страшилок, что захотелось заглянуть в календарь и проверить, в каком веке мы живем, пишет депутат Таллиннского горсобрания Максим Волков.
Совет Эстонской кассы страхования от безработицы внес правительству предложение выплатить работникам компенсацию заработной платы за два месяца и представит кабинету условия поддержки. Читать далее...
Уровень заражения коронавирусом продолжает повышаться, а инфекция широко распространена по всей Эстонии, следует из еженедельного мониторинга сточных вод. Читать далее...
Государственный центр управления лесами (RMK) планирует начать вырубку популярных лесов для отдыха по всей Эстонии, оставляя людям больше времени, чтобы высказать свое мнение по этому поводу, чем раньше, но при этом не давая возможности высказать свое мнение по основным вопросам: стоит ли вообще рубить в некоторых местах и какие методы лесозаготовок использовать. Читать далее...
Харьюский уездный суд признал известного эстонского исследователя моря Тармо Кыутса (тезку и однофамильца бывшего командующего ВМС Эстонии) виновным в шпионаже в пользу Китая и приговорил его к тюремному заключению. Читать далее...
Таллиннский таксист сообщил в Департамент полиции и погранохраны, что видел, как человек выкурил косяк и сел за руль. Полицейские приехали на вызов, но тест на наркотики делать подозреваемому не стали. Разбираемся, почему. Читать далее...
С начала коронакризиса прошло чуть больше года, и сейчас самое время оглянуться на то, что произошло в экономике, и попытаться спрогнозировать перспективы на ближайшие месяцы. 2020 год войдет в историю фондовых бирж в связи с быстрым падением цен и последующим, еще более быстрым восстановлением рынков, краткосрочными отрицательными ценами на нефть и зеленой революцией. Рынок недвижимости, которому предсказывали быстрое обрушение, также смог удивить многих, размышляет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.