Президент Турции Эрдоган назвал роскошным ответ Путина на обвинения со стороны президента США

«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный и дал роскошный ответ», - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о словах Байдена.

Напомним, в среду в ходе интервью телекомпании ABC Джо Байден затронул тему вмешательства России в президентские выборы в США и рассказал о январском телефонном разговоре с Путиным, который был посвящен в том числе и этому вопросу. По словам Байдена, свой телефонный разговор с Путиным он начал словами: «Я знаю вас, и вы знаете меня», после чего предупредил о возможных санкциях. При этом президент США отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера приведя продление договора СНВ-3. Байден также сказал, что в общении с иностранными лидерами важно хорошо знать, кто они такие.

«Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» - задал вопрос журналист Джордж Стефанопулос. Байден ответил на этот вопрос утвердительно, но не уточнил, почему считает именно так. Он также заявил, что Путин заплатит за вмешательство в американские выборы, но также не стал вдаваться в подробности. Его заявление вызвало бурную реакцию в российском МИД: посол России в США Анатолий Антонов приглашен на консультации в Москву, на которых планируется проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном, которые по его вине зашли в тупик.

18 марта президент РФ Владимир Путин прокомментировал скандальное интервью Джо Байдена, вспомнив поговорку-«дразнилку» из своего дворового детства: «Кто как обзывается, тот так и называется». Путин также припомнил американцам «геноцид индейских племен» и тот факт, что афроамериканцы до сих пор «сталкиваются с истреблением».

С еще более резкими заявлениями в адрес Байдена выступили секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Заявление Байдена - это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия», - сказал сенатор. А Кадыров добавил, что Байден «находится по горло в крови» и «несет смерть и страдания миллионам людей». Между тем представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден не сожалеет о своих словах, поскольку дал прямой ответ на прямой вопрос. Вместе с тем, по ее словам, власти США убеждены, что могут, несмотря на разногласия, сотрудничать с РФ в ряде сфер.