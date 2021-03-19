Моника Хауканымм: каким бы мы хотели видеть Старый город?

Старый город Таллинна является ценным для нас всех. Помимо жителей, предпринимателей и местных властей, свое слово о Старом городе могут сказать историки и остальные жители Эстонии. Правила сохранения Старого города и деятельности в нем развивались вместе со свободной рыночной экономикой. В настоящий момент, когда предпринимательство в Старом городе в значительной степени приостановлено, появилась редкая возможность подумать и при необходимости скорректировать направление развития сердца Таллинна. Предприниматель Хиллар Лаури положил этому начало, запустив дискуссию.

От городских властей ждут четких правил для Старого города, однако при этом различные стороны постоянно оказывают давление, чтобы им были сделаны исключения. Однако установленные правила должны действовать для всех, будь то ограничение автомобильного движения или сохранение исторического наследия. Говоря о противоречиях, нельзя обойти черту, с одной стороны которой право жителей на покой, а с другой - свобода предпринимательства владельцев бизнеса.

Однако бизнес в Старом городе, который в основном ориентирован на туризм и развлечения, поставлен сейчас на паузу. Управа Кесклинн может помочь предприятиям, расположенным в городских зданиях, скидкой на аренду, но на самом деле мы стоит лицом к лицу с более широкими вопросами, в которых Старый город непреднамеренно становится пилотным проектом. Старый город словно стал экспериментальной лабораторией для будущих разработок. Если Таллинн стремится стать зеленой столицей Европы, то услуги для местных жителей все чаще должны будут принимать такие формы, которые не требуют доступа к двери подъезда на автомобиле.

В Старом городе, где доступ на автомобиле ограничен, мы сможем увидеть, насколько реальны эти мечтания. Отсюда возникают и вопросы к предпринимателям. Какие бизнес-модели, направленные на местное население, приносят доход без ориентирования только на продажу алкоголя? Могут ли в Старом городе находиться садовые, строительные и другие магазины, которые отправляют клиентам товар через посылочные автоматы, чтобы их можно было бы посещать на велосипеде? Возможно, с такой службой доставки, туристам можно было бы продавать больше сувениров и произведений искусства, и количество покупок больше не ограничивалось бы свободным местом в чемодане, так как они могли бы заказывать товар с доставкой на дом в свою родною страну.

Ну и напоследок главный вопрос: каких услуг ожидают жители и гости Таллинна? Соответствует ли пакет услуг в Старом городе ожиданиям жителей или нам просто не нужно ничего другого? Может быть Таллинн мог бы стать мировой столицей ночной жизни и жителям Старого города нужно считаться с круглосуточным шумом? Или шумные вечеринки должны переехать подальше от жилых домов, а Старый город стать местом для тихих развлечений и если «да», то каких, чтобы не беспокоить жителей? 8

Наверное нельзя представить Старый город в качестве музея с абсолютной тишиной. Однако, например, танцевальная музыка баров, расположенных в жилых домах, могла бы звучать в наушниках, а вечеринки проходить в стиле silent disco. Можно также обратиться и к другим типам развлечений. Например, открыть ночные музеи, где можно допоздна весело проводить время, играть в игры и участвовать в мастерских. Для активного отдыха и поиска новых знакомств подошли бы совместное рисование картин для ночных галерей, ночное ориентирование на улицах Старого города и ночные кинопоказы в парках.

Исходя из имеющегося выбора, можно уже сейчас принимать решения. Город должен не сам становиться предпринимателем, а поощрять свободное предпринимательство. Однако город может сделать выбор, что именно ему поддерживать и развивать. Предпринимателям же, от взора которых на пике туристической волны ускользнул местный клиент, пора вернуть его в Старый город. Здесь каждый имеет право голоса, потому что, как уже было сказано: Старый город для всех нас и мы все имеем право его сохранять и направлять его развитие.