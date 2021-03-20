Лицо недели ⟩ Здоровая голова лучше больной

Именно поэтому возник вопрос: почему руководство страны до сих пор не вакцинировано? Судя по всему, причин тут две. Первая заключается в реакции общества на вакцинацию. Как только в страну поступила вакцина, сразу началась охота на элиту, получающую спасительный укол вне очереди. Всех выявили, всех заклеймили, некоторых даже отстранили от занимаемых должностей. Как теперь премьеру или спикеру идти на вакцинацию вне очереди, когда они сами же осуждали спасение от коронавируса по звонку от важного человечка? Вторая причина, возможно, более банальная и совсем человеческая — страшновато. Но оставим эти спекуляции, лучше поговорим о первой причине.

Очевидно, что политикам самого высшего уровня пришлось бы пережить волну возмущения. «Бабушка не может получить вакцину, хотя у нее риск умереть выше, чем у молодого лба из красивой черной машины!», «Конечно, портфель позволяет добыть вакцину раньше других, а народ хоть умри». Можно не сомневаться, что подобного рода заявлений прозвучало бы очень много. Однако, как вы считаете, бабушка, которая может спокойно пересидеть этот период дома, в состоянии принимать стратегические решения для страны, находящейся в состоянии медицинского и экономического кризиса? Бабушку обязательно нужно защитить, но руководство страны в такой тяжелый и сложный период должно оставаться на посту. Именно поэтому стратегическую верхушку нужно было вакцинировать еще в декабре, наряду с медицинскими работниками.

Не очень понятно, чего тянут министры и сейчас, когда вакцина в той или иной степени в стране есть, медики привиты, полицейские и спасатели тоже, с учителями почти разобрались, и каждые выходные проходят акции вакцинации для людей из определенных возрастных групп. На этой неделе смогли вакцинироваться треть парламента. Были ли среди них министры? А руководители ключевых департаментов? Тут видимо и вступает в силу вторая причина, но мы же договорились не спекулировать.