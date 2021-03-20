Лицо недели ⟩ Здоровая голова лучше больной
На этой неделе страна узнала, что премьер-министр Кая Каллас сдала положительный тест на коронавирус. Новость настолько же печальная, насколько и настораживающая. С одной стороны, далеко не самую простую болезнь переносит человек, с другой стороны, премьера есть кому заменить на время болезни. Но нет ничего хорошего в том, что болезнь косит руководство страны в тот момент, когда нужно оперативно, четко и постоянно принимать важнейшие для всех нас решения.