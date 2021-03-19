В ночлежном доме Мерелахе объявлен карантин
Поскольку тест на коронавирус нескольких клиентов столичного ночлежного дома Мерелахе оказался положительным, учреждение закрыто на карантин. Новым клиентам организуют ночлег по другому адресу.
Поскольку тест на коронавирус нескольких клиентов столичного ночлежного дома Мерелахе оказался положительным, учреждение закрыто на карантин. Новым клиентам организуют ночлег по другому адресу.
Один из постояльцев заболел и был доставлен в больницу, где у него выявили коронавирус. После этого тест на коронавирус прошли и все остальные клиенты ночлежного дома, контактировавшие с больным.
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, 15 клиентов расположенного по адресу Мерелахе-теэ, 4 ночлежного дома находятся в изоляции, а персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.
«На данный момент известны результаты теста на коронавирус 13 клиентов, девять из них оказались положительными. Все находящиеся в изоляции клиенты обеспечены в ночлежном доме питанием, - сказала Бешкина. – Несмотря на карантин ночлежного дома Мерелахе, ни один из нуждающихся в этой услуге клиентов не останется без крова, поскольку новым клиентам предлагается ночлег в учреждении по адресу Аласи, 8».
В условиях пандемии коронавирусной инфекции проводится более интенсивная уборка и дезинфекция помещений ночлежных домов. Сотрудники пользуются средствами индивидуальной защиты, клиентам бесплатно раздают маски.
В Таллинне два ночлежных дома для бездомных (ул. Аласи, 8 и Мерелахе-теэ, 4), где в общей сложности 86 мест. Наряду с возможностью переночевать, в доме для бездомных можно принять душ. При желании на месте бездомным рассказывают о социальных услугах – куда обращаться для разрешения проблем.
Поставщиком услуги в ночлежном доме Мерелахе является Таллиннский центр социальной работы, в ночлежном доме Аласи – договорный партнер города Таллиннский попечительский центр.