Случаи опасных домашних отравлений можно предотвратить

Сегодня завершилась неделя профилактики отравлений, которая привлекла внимание к актуальным проблемам отравлений и возможностям их предотвращения.

"Все случаи отравлений можно предотвратить, если хорошо продумать домашние системы хранения опасных веществ и обращение с ними. Например, в прошлом году очень часто встречались случаи путаницы с флаконами объемом 10 мл, что приводило к отравлению. Такие случаи на самом деле легко предотвратить - флаконы с витамином D, другие лекарства во флаконах, эфирные масла - всех их нужно хранить в как можно более удаленных друг от друга местах. Таким образом с большей вероятностью даже в случае усталости или большой спешки в руки человека попадет правильный флакон», - советует руководитель Информационного центра по вопросам отравлений Маре Одер.

Одним из эффективных ключей к успешному предотвращению отравлений является формирование правильных привычек обращений с опасными веществами, которые сами по себе уже предотвращают риски. "Принимая лекарства, обязательно трижды проверьте - это ли лекарство в упаковке, верную ли дозу собираетесь принять и вернули ли вы лекарство на его место", - рекомендует Одер. Данному методу также следуют в своей ежедневной практике медицинские работники.

Осторожность важно соблюдать и посещая природу. В прошлом году выросло число людей, посещавших лес для собирания грибов, и, как следствие этого, выросло количество случаев отравлений грибами. По сравнению с 2019 годом, в 2020 году на инфолинию по вопросам отравлений 16662 поступило в 2,5 раза больше звонков, связанных с отравлениями грибами. Во избежание случаев отравления грибами стоит оставить в лесу все те грибы, в которых вы не совсем уверены.

Если несчастный случай с отравлением все же произошел или возникло подозрение на него, нужно немедленно позвонить на инфотелефон по вопросам отравлений 16662 для получения дальнейших инструкций. Звонок на телефонную линию является анонимным и осуществляется по цене местного звонка оператора.