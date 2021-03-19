Тириль Экхофф выиграла последний спринт биатлонного сезона, а росиянки потреяли квоту

Победительница прошла дистанцию 7,5 километра за 18 минут 44,6 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Компанию на подиуме ей составили отстрелявшие без промахов итальянка Доротея Вирер (+2,5 секунды) и соотечественница лидера Ингрид Тандревольд (+6,7).

Ранее Экхофф досрочно и впервые в своей карьере стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону и добыла малый Хрустальный глобус в спринтерских гонках.

Для норвежки эта победа стала 13-й в текущем сезоне, у женщин больше в течение одного сезона побеждала только шведка Магдалена Форсберг - 14 раз в сезоне-2000/01.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева (+38,9; 0), занявшая 16-е место, Светлана Миронова (+52,6; 2) финишировала 24-й, Лариса Куклина - 29-й (+58,5; 1), Анастасия Гореева - 38-й (+1.12,1; 2), Татьяна Акимова - 45-й (+1.23,3; 1), Евгения Павлова - 49-й (+1.30,0; 1), Анастасия Шевченко - 53-й (+1.35,6; 1), Ирина Казакевич - 100-й (+4.00,1; 7).

Россиянки потеряли максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира, уступив ее сборной Белоруссии. В сезоне-2021/22 женскую сборную России в личных гонках будут представлять не более пяти биатлонисток.