Тириль Экхофф выиграла последний спринт биатлонного сезона, а росиянки потреяли квоту
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает NEWSru.
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает NEWSru.
Победительница прошла дистанцию 7,5 километра за 18 минут 44,6 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Компанию на подиуме ей составили отстрелявшие без промахов итальянка Доротея Вирер (+2,5 секунды) и соотечественница лидера Ингрид Тандревольд (+6,7).
Ранее Экхофф досрочно и впервые в своей карьере стала победительницей общего зачета Кубка мира по биатлону и добыла малый Хрустальный глобус в спринтерских гонках.
Для норвежки эта победа стала 13-й в текущем сезоне, у женщин больше в течение одного сезона побеждала только шведка Магдалена Форсберг - 14 раз в сезоне-2000/01.
Happy number 7⃣! @TirilEckhoff wins the final sprint of the winter in Oestersund.— IBU World Cup (@IBU_WC) March 19, 2021
🥇 @TirilEckhoff @NSSF_Biathlon
🥈 Dorothea Wierer @Fisiofficial
🥉 Ingrid Landmark Tandrevold @NSSF_Biathlon https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/dynS2DVIEW
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева (+38,9; 0), занявшая 16-е место, Светлана Миронова (+52,6; 2) финишировала 24-й, Лариса Куклина - 29-й (+58,5; 1), Анастасия Гореева - 38-й (+1.12,1; 2), Татьяна Акимова - 45-й (+1.23,3; 1), Евгения Павлова - 49-й (+1.30,0; 1), Анастасия Шевченко - 53-й (+1.35,6; 1), Ирина Казакевич - 100-й (+4.00,1; 7).
Россиянки потеряли максимальную квоту на следующий сезон Кубка мира, уступив ее сборной Белоруссии. В сезоне-2021/22 женскую сборную России в личных гонках будут представлять не более пяти биатлонисток.
Позднее в пятницу состоится мужская спринтерская гонка. Этап в Эстерсунде завершится 21 марта.