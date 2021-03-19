Ланно: если коэффициент заражения к маю не упадет, в Эстонии лета не будет
Коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как "R", упал в Эстонии до 1,05, однако Департамент здоровья считает это недостаточным.
Коэффициент заражения коронавирусом, который обозначается как "R", упал в Эстонии до 1,05, однако Департамент здоровья считает это недостаточным.
Как сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, если к маю коэффициент не снизится до 0,85, то люди не смогут вернуться к нормальной жизни, и лета в Эстонии не будет, передает rus.err.ee.
Ланно отметил, что в начале года доля положительных тестов на коронавирус от общего числа сделанных тестов была около 10%, а сейчас увеличилась до 20%. В Эстонии есть небольшие населенные пункты, где показатель заболеваемости в последние две недели достиг почти 4000 случаев на 100 000 населения.
Гендиректор Департамента здоровья сказал, что по-прежнему показатель инфицирования остается на высоком уровне в Харьюмаа, в частности в Маарду и Таллинне (проблемным местом остается район Ласнамяэ, однако заболеваемость растет также в Мустамяэ, Хааберсти и Пыхья-Таллинне).