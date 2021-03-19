Финляндия четвертый год подряд признается самой счастливой страной мира

В ежегодном мировом рейтинге счастья Финляндия вновь заняла первую строчку, уже в четвертый раз подряд. В пятерку самых счастливых стран вошли также Исландия, Дания, Швеция и Голландия. Все Северные страны расположились в верхней десятке.

Германия, которая раньше была ниже десятого места, теперь заняла седьмую строчку. Канада же упала из топ-10 на 15 место. Эстония находится на 28 месте, а Россия на 60-м, примерно в середине списка.

В нижнюю двадцатку попали преимущественно страны Африки. Во многих из них нестабильное положение или военные конфликты либо недавно закончились, либо до сих пор продолжаются. Наименее счастливой страной из 149 попавших в список признана Зимбабве. Чуть выше нее находятся Танзания, Иордания, Индия и Камбоджа.

Рейтинг составляется путем опроса. Респондентов просят оценить свой уровень счастья по шкале от нуля до десяти. В каждой стране опрашивают выборку из примерно тысячи человек. Людей также спрашивали, сколько раз за предыдущий день они смеялись, радовались или были довольны. За это начислялись дополнительные баллы. Если же респонденты были взволнованы, огорчены или озлоблены за предыдущие сутки, то баллы снимались.

В рамках опроса был также составлен рейтинг городов по уровню счастья его жителей. Более половины верхней десятки занимают города стран Северной Европы, возглавляет список Хельсинки.