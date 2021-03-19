Дни Старого города в этом году пройдут в августе
Чтобы обеспечить безопасность людей, 39-е Дни Старого города «Истории и легенды» пройдут с 12 по 15 августа.
Чтобы обеспечить безопасность людей, 39-е Дни Старого города «Истории и легенды» пройдут с 12 по 15 августа.
Организатор Таллиннских Дней Старого города Анне Вельт говорит, что в приоритете безопасность, поэтому мероприятие будет отложено на два месяца.
«Текущая ситуация требует гибкости от каждого, и мы хотим, чтобы посетители смогли в полной мере насладиться нашей богатой программой. Август - время, когда люди начинают возвращаться в город из отпуска, и, надеюсь, коронавирус к этому момент отступит. Но уже в следующем году мы хотим снова радовать нашу публику в обычное время, то есть в июне», - сказал Вельт.
Согласно предварительным планам, в июне под эгидой Дней Старого города состоится день мозгового штурма «Что делать сегодня?», где будет изучен Старый город, его деятельность и потенциал.