Дни Старого города в этом году пройдут в августе

«Текущая ситуация требует гибкости от каждого, и мы хотим, чтобы посетители смогли в полной мере насладиться нашей богатой программой. Август - время, когда люди начинают возвращаться в город из отпуска, и, надеюсь, коронавирус к этому момент отступит. Но уже в следующем году мы хотим снова радовать нашу публику в обычное время, то есть в июне», - сказал Вельт.