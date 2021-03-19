Фото и видео ⟩ В отношении одного из организаторов протестов против коронаограничений возбуждено дело о проступке
В соцсетях жителей Эстонии призывали в субботу выйти на улицу и выразить свое недовольство ограничениями, введенными правительством страны с целью ограничения распространения коронавируса. Акция стартовала по всей Эстонии в 12 часов, в Таллинне автомобилисты смогли даже создать на Лаагне-теэ пробку. Позднее полиция зафиксировала несколько водителей, нарушивших правила дорожного движения, и возбудила дело о проступке против одного из организаторов протеста