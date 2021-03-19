Фото и видео ⟩ В отношении одного из организаторов протестов против коронаограничений возбуждено дело о проступке

Чтобы выразить свой протест, было предложено организовать автомобильное ралли. Инициаторы мероприятия Sõidame Eestimaa Vabaks! утверждают, что 20 марта в более чем 40-а странах мира одновременно состоится мирная «Акция за Свободу, Мир и Демократию».

Полиция возбудила дело о проступке против одного человека, организовавшего акцию протеста в Таллинне. «При организации публичных демонстраций об этом необходимо проинформировать полицию, а мы, со своей стороны, можем проконсультировать организатора и привлечь внимание к опасным зонам. Организатор не проинформировал полицию заранее о сегодняшнем мероприятии или запланированном маршруте, но мы знали об этом из соцсетей. Мы связались с инициатором мероприятия и обратили внимание на возможные риски. Все-таки организатор не обеспечил безопасность дорожного движения. Организатор несет ответственность за безопасность как участников акции, так и людей вокруг, и на этот раз она не была обеспечена», - сказал оперативный руководитель службы Марко Ильд.

Таллинн

В столице протестующие собрались у ТЦ Rocca al Мare, потом двинулись к Мустакиви в Ласнамяэ, где стояли в пробке на Лаагна-теэ минимум 20 минут.

Оперативный руководитель службы Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре прокомментировал Postimees, что полиция получила информацию, что проходящая сегодня акция протеста серьезно нарушила движение на Лаагна-теэ. «Двигавшийся перед колонной автомобиль остановился, после чего остановились все другие автомобили в колонне. Два ряда трехполосной дороги были полностью заблокированы, для движения был открыт только один ряд», - описал Тамбре.

Тамбре отметил, что, организуя демонстрации и акции, необходимо предупредить об это полицию заранее. «Организаторы не сообщили полиции об акции и не передали маршрут движения, однако мы знали об акции из соцсетей и предупредили организаторов о возможных рисках. Когда в движении участвуют сразу много автомобилей, повышается вероятность возникновения пробок и ДТП, однако организатор все-таки не оценил риски верно», - считает Тамбре.

А именно, организатор должен оценить число участников и влияние на окружающих людей, дорожное движение и имущество, а полиция также может проконсультировать организатора и обратить внимание на опасные места.

Сегодня полиция направила дополнительные патрули для контроля за дорожным движением для предотвращения и выявления возможных нарушений. «Патрули также отреагировали на ситуацию на Лаагна-теэ, где протестующие устроили пробку. Полицейские поговорили с водителем машины, стоящей перед колонной», - добавил Тамбре.

Полиция зафиксировала нарушение на месте, водителя вызвали в полицию и приказали прекратить свое поведение и двигаться дальше. «Сейчас движение ровное, но надо учитывать, что на улицах много машин. Поэтому, например, перед светофором могут возникать более длинные очереди», - сказал Тамбре.

Колонна проехала и у здания парламента на Тоомпеа.

В других городах

Акции протеста прошли также в Тарту, Вильянди, Пярну, Нарве, Пыльва, Раквере и Курессааре.

Галерея: акция в Вильянди