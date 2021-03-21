Сергей Метлев: «Мемориал на Маарьямяги посвящен и тем, кто виновен в массовых репрессиях»

Общественный деятель Сергей Метлев объяснил, что в нынешнем виде мемориал Маарьямяги был открыт в 1975 году и был посвящен людям, боровшимся за советскую власть. «Соответственно этот мемориал посвящен и тем людям, которые косвенным или прямым образом ответственны за массовые репрессии граждан Эстонии на протяжении многих лет», - объяснил Метлев, добавив, что нельзя рассуждать о мемориале на Маарьямяги, как о простом архитектурном сооружение.