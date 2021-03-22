Наталья Сааль: «Памятник Калевипоэгу мог бы стать объектом с вау-эффектом»

Журналист и гид Наталья Сааль объяснила, что, безусловно, Таллинн — это не тот город, от которого можно ждать так называемого вау-эффекта, но современный город очень нуждается в таком объекте: «В камерном средневековом пространстве Старого города такой объект, конечно, смотрелся бы по-идиотски, но в городе достаточно мест, где можно реализовать, например, забытый проект памятника Калевипоэгу, который выполнил бы сразу несколько функций: он нашел бы отклик у жителей, — как мужчин, так и женщин — у Таллинна появился бы свой вау-эффект плюс это было бы очень неожиданно и красиво».