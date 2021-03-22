Наталья Сааль: «Памятник Калевипоэгу мог бы стать объектом с вау-эффектом»
В понедельник, 22 марта, в 20.25, в эфир канала ETV+ выйдет новый выпуск ток-шоу «Своя правда, который посвящен памятникам и монументам.
В понедельник, 22 марта, в 20.25, в эфир канала ETV+ выйдет новый выпуск ток-шоу «Своя правда, который посвящен памятникам и монументам.
Журналист и гид Наталья Сааль объяснила, что, безусловно, Таллинн — это не тот город, от которого можно ждать так называемого вау-эффекта, но современный город очень нуждается в таком объекте: «В камерном средневековом пространстве Старого города такой объект, конечно, смотрелся бы по-идиотски, но в городе достаточно мест, где можно реализовать, например, забытый проект памятника Калевипоэгу, который выполнил бы сразу несколько функций: он нашел бы отклик у жителей, — как мужчин, так и женщин — у Таллинна появился бы свой вау-эффект плюс это было бы очень неожиданно и красиво».
Почему проект Тауно Кангро не стал украшением Таллинна и есть ли еще шансы, узнаете в новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 22 марта, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.