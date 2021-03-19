Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Жалобы пользователей начали поступать после 20.00. Проблемы испытывают пользователи, в том числе из США, Европы и России.

В частности, пользователи жалуются на полную неработоспособность Facebook, проблемы с подключением к серверу Facebook Messenger, отсутствие подключения в WhatsApp и Instagram.