Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Пользователи жалуются на проблемы в работе соцсети Facebook, а также принадлежащих компании сервисов Instagram и WhatsApp, свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи жалуются на проблемы в работе соцсети Facebook, а также принадлежащих компании сервисов Instagram и WhatsApp, свидетельствуют данные Downdetector.
Жалобы пользователей начали поступать после 20.00. Проблемы испытывают пользователи, в том числе из США, Европы и России.
В частности, пользователи жалуются на полную неработоспособность Facebook, проблемы с подключением к серверу Facebook Messenger, отсутствие подключения в WhatsApp и Instagram.
Пресс-служба Facebook подтвердила, что пользователи испытывают трудности с доступом к сервисам. "Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее", - сообщили "Интерфаксу" в компании, не уточняя причину сбоя.