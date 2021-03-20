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  • Недалеко от Пярну ждет нового хозяина потрясающая недвижимость

Фото ⟩ Недалеко от Пярну ждет нового хозяина потрясающая недвижимость

Дом Ванамарди. ФОТО: KV.EE

В Пярнумаа продается большой участок земли с домом неповторимой архитектуры, пишет Kodustiil.

Ванамарди - это не просто дом с видом на море или большой участок недвижимости на берегу моря. Усадьба Ванамарди в деревне Лиу в Пярнуском уезде ждет человека, который оценит традиционный приморский уклад и романтику рыбацкой деревни.

Дом Ванамарди. ФОТО: KV.EE

Сам дом Ванамарди был построен в 1939 году и сохраниился, несмотря на войну и большие перемены. Огромный дом с долгой, но достойной историей вместе с участком площадью 126 665 квадратных метров сменит собственников за 475 000 евро.

Дом Ванамарди. ФОТО: KV.EE

Кирпичи для строительства  печей и дымоходов в этом светлом доме с высокими потолками привезены из Дании.  Хозяйственные постройки на участке, вероятно, датируются 1920-ми годами или еще более ранним временем. На участке  есть большой сарай и даже соляной амбар, который когда-то использовался для хранения урожая и припасов.

Дом Ванамарди. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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