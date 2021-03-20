Фото ⟩ Недалеко от Пярну ждет нового хозяина потрясающая недвижимость

Ванамарди - это не просто дом с видом на море или большой участок недвижимости на берегу моря. Усадьба Ванамарди в деревне Лиу в Пярнуском уезде ждет человека, который оценит традиционный приморский уклад и романтику рыбацкой деревни.

Дом Ванамарди. ФОТО: KV.EE

Сам дом Ванамарди был построен в 1939 году и сохраниился, несмотря на войну и большие перемены. Огромный дом с долгой, но достойной историей вместе с участком площадью 126 665 квадратных метров сменит собственников за 475 000 евро.

Дом Ванамарди. ФОТО: KV.EE

Кирпичи для строительства печей и дымоходов в этом светлом доме с высокими потолками привезены из Дании. Хозяйственные постройки на участке, вероятно, датируются 1920-ми годами или еще более ранним временем. На участке есть большой сарай и даже соляной амбар, который когда-то использовался для хранения урожая и припасов.

Дом Ванамарди. ФОТО: KV.EE