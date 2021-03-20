Галерея ⟩ Машина переехала лежавшего на дороге мужчину, он погиб на месте

В пятницу в 21 час в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль Volkswagen, ехавший в направлении населенного пункта Канепи, наехал на мужчину, лежавшего на проезжей части на первом километре дороги Канепи-Леэваку.

В результате дорожно-транспортного происшествия 61-летний мужчина получил настолько серьезные травмы, что, к сожалению, скончался на месте. Прибывший на место полицейский патруль установил, что 20-летняя девушка, находившаяся за рулем Volkswagen, была трезвой и имела водительские права соответствующей категории.

На месте происшествия действует ограничение скорости 90 км/ч. Дорога на месте происшествия не была освещена, дорожное покрытие было сухим. В ходе следствия предстоит выяснить, как погибший мужчина оказался на дороге.

По словам представителя местной полиции Тайсто Паю, это крайне прискорбное происшествие. "К сожалению, водитель не успел среагировать и объехать человека, лежащего посреди дороги в темноте. В темноте водителю нужно больше времени, чтобы отреагировать на дорожное происшествие, потому что его обзор ограничен. К сожалению, у погибшего не было прикрепленного на видном месте отражателя".

Паю добавил, что пешеходам в темное время суток лучше избегать интенсивного движения и неосвещенных дорог. «Лучше связаться с членом семьи или другом и попросить их отвезти вас домой», - сказал полицейский.