Галерея ⟩ Машина переехала лежавшего на дороге мужчину, он погиб на месте
В пятницу вечером погиб 61-летний мужчина, попавший под машину в деревне Эраствере Пыльваского уезда, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры полиции.
В пятницу вечером погиб 61-летний мужчина, попавший под машину в деревне Эраствере Пыльваского уезда, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры полиции.
В пятницу в 21 час в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль Volkswagen, ехавший в направлении населенного пункта Канепи, наехал на мужчину, лежавшего на проезжей части на первом километре дороги Канепи-Леэваку.
В результате дорожно-транспортного происшествия 61-летний мужчина получил настолько серьезные травмы, что, к сожалению, скончался на месте. Прибывший на место полицейский патруль установил, что 20-летняя девушка, находившаяся за рулем Volkswagen, была трезвой и имела водительские права соответствующей категории.
На месте происшествия действует ограничение скорости 90 км/ч. Дорога на месте происшествия не была освещена, дорожное покрытие было сухим. В ходе следствия предстоит выяснить, как погибший мужчина оказался на дороге.
По словам представителя местной полиции Тайсто Паю, это крайне прискорбное происшествие. "К сожалению, водитель не успел среагировать и объехать человека, лежащего посреди дороги в темноте. В темноте водителю нужно больше времени, чтобы отреагировать на дорожное происшествие, потому что его обзор ограничен. К сожалению, у погибшего не было прикрепленного на видном месте отражателя".
Паю добавил, что пешеходам в темное время суток лучше избегать интенсивного движения и неосвещенных дорог. «Лучше связаться с членом семьи или другом и попросить их отвезти вас домой», - сказал полицейский.
В прошлом году в Пыльваском уезде произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли два человека. В дорожно-транспортных происшествиях также пострадали три пешехода.