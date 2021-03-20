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Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось на юго-западе Исландии недалеко от столицы страны в пятницу после тысяч небольших землетрясений в этом районе за последние недели.

Извержение началось в 20:45 по местному времени на полуострове Рейкьянес примерно в 30 км от Рейкьявика, сообщило метеорологическое управление страны.

На данном этапе извержение считается небольшим, потоки лавы незначительные. Лава медленно течет на юго-запад и запад.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

"Я вижу светящееся красное небо из своего окна", - сказала агентству Рейтер Раннвейг Гудмундсдоттир, жительница города Гриндавик, находящегося в 8 км от вулкана. "Здесь все садятся в машины, чтобы подъехать туда", - добавила она.

Певица Бьорк опубликовала фотографию у себя в "Инстаграме", пояснив, что рядом с вулканом шли съемки клипа. "30 минут от моего дома", - написала она, призвав наслаждаться теплом.

Извержение не представляет непосредственной опасности для жителей Гриндавика или критически важной инфраструктуры, сообщило метеорологическое управление. Тем не менее, метеорологи предупреждают население об грозе оползней.

Ожидается также загрязнение воздуха вулканическим газом. Людей просят закрыть окна, оставаться дома и ни при каких обстоятельствах не приближаться к месту извержения. Количество выбросов в настоящее время оценивается. Прогноз погоды предполагает сильный ветер и осадки, что снизит влияние возможного загрязнения.

Вертолет береговой охраны был отправлен для обследования местности. С его борта были сделаны первые фото, на которых лава спускается вниз после извержения.

По первоначальным данным, длина вулканической трещины около 500 метров.

Fyrsta mynd af gosinu. Tekin úr þyrlu Landhelgisgæslunnar. Syðri endi tungunnar er um 2,6 km frá Suðurstrandarvegi. Miðað við fyrstu upplýsingar er sprungan um 200 m löng. pic.twitter.com/MeRCLCtcrv — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021

Землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано в 1,2 км от Фаградальсфьядля за несколько часов до этого. В четверг утром в регионе было около 400 землетрясений, отмечает Си-эн-эн, ссылаясь на метеорологическое агентство.

За последние четыре недели в этом районе было зарегистрировано более 40 тысяч небольших землетрясений, пишет Рейтер. Это много - по сравнению с 1-3 тысячами землетрясений, регистрируемых ежегодно с 2014 года.

Исландия часто испытывает подземные толчки, поскольку расположена между двумя тектоническими плитами.

LATEST NEWS on #Reykjanes: Decreasing psychedelia in InSAR, less earthquake activity, less GPS movement. All signals point to a slower inflow of magma into the dike.. pic.twitter.com/O9c0o2QIcJ — Kristín Jónsdóttir (@krjonsdottir) March 19, 2021

В 2010 году из-за извержения в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль остановилось воздушное сообщение по всей Европе. Сотни исландцев вынуждены были покинуть свои дома.

Ожидается, что извержение Фаградальсфьядля не приведет к выбросу большого количества пепла, поэтому в этот раз авиасообщение не должно пострадать.

Международный аэропорт Рейкьявика не был закрыт после начала извержения. Авиакомпании сами должны решить, продолжат ли они полеты, сообщило метеорологическое управление.

Департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Исландии призвал избегать шоссе, которое связывает Рейкьявик с аэропортом и проходит у подножья горы.

Фаградальсфьядль - гора вулканического происхождения на юго-западе Исландии в центре полуострова Рейкьянес в 30 км к юго-западу от Рейкьявика. Ее вершина - 385 метров над уровнем моря (224 метра над окружающей местностью). Местность малонаселена.