В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв: три человека погибли
Один человек погиб в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в подмосковных Химках, сообщает «Интерфакс».
Один человек погиб в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в подмосковных Химках, сообщает «Интерфакс».
Взрыв произошел утром 19 марта в квартире на восьмом этаже дома на улице Зеленой. Предположительно, там взорвался газ.
В результате взрыва обрушился фасад квартиры по всей площади, а также повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.
Как сообщает ТАСС, после взрыва рухнули перекрытия между этажами и загорелись в общей сложности пять квартир.