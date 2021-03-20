Сб, 20.03.2021
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В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв: три человека погибли

Полиция России. ФОТО: SCANPIX

Один человек погиб в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в подмосковных Химках, сообщает «Интерфакс».

Взрыв произошел утром 19 марта в квартире на восьмом этаже дома на улице Зеленой. Предположительно, там взорвался газ.

В результате взрыва обрушился фасад квартиры по всей площади, а также повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.

Как сообщает ТАСС, после взрыва рухнули перекрытия между этажами и загорелись в общей сложности пять квартир.

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