В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв: три человека погибли

Взрыв произошел утром 19 марта в квартире на восьмом этаже дома на улице Зеленой. Предположительно, там взорвался газ.

В результате взрыва обрушился фасад квартиры по всей площади, а также повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей.