Сб, 20.03.2021
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Пляж в Пирита окружила полиция: на место вызвали саперов

Полицейская лента. ФОТО: Postimees.ee

В субботу утром читатель сообщил Rus.Postimees о большом скоплении полицейских машин на Пирита-теэ. В пресс-службе полиции сообщили, что вызов был связан с подозрительной сумкой. 

"В 9 часов утра полиция получила сообщение о подозрительной сумке в начале Пирита-теэ в районе пляжа для купания. На вызов откликнулись находившиеся поблизости полицейские патрули. Они ограничили доступ в опасную зону. Прибывшие на место саперы проверили сумку, ничего взрывоопасного обнаружено не было", - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андрей Якубович

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