Пляж в Пирита окружила полиция: на место вызвали саперов

"В 9 часов утра полиция получила сообщение о подозрительной сумке в начале Пирита-теэ в районе пляжа для купания. На вызов откликнулись находившиеся поблизости полицейские патрули. Они ограничили доступ в опасную зону. Прибывшие на место саперы проверили сумку, ничего взрывоопасного обнаружено не было", - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андрей Якубович