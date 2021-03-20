Галерея ⟩ Арестован подозреваемый во взрыве в Пяэскюла

«Сейчас взрывные устройства редко взрываются в общественных местах Эстонии, но задержанные нами подозреваемые — не редкое явление. Так произошло и в этот раз. Можете спать спокойно», - сообщила КаПо в Twitter.

Из-за частичного взрыва взрывного устройства, который произошел поздно вечером в прошлую субботу на автобусной остановке Vana-Pääsküla, к счастью, никто серьезно не пострадал.

КаПо задержала подозреваемого в понедельник. По просьбе Пыхьяской окружной прокуратуры Харьюский уездный суд в среду выдал санкцию на его арест — предварительно сроком на два месяца.