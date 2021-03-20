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  • Арестован подозреваемый во взрыве в Пяэскюла

Галерея ⟩ Арестован подозреваемый во взрыве в Пяэскюла

Полиция безопасности задержала подозревающегося в организации взрыва в таллиннском пригороде Пяэскюла 54-летнего мужчину, а суд дал санкцию на его двухмесячный арест.

«Сейчас взрывные устройства редко взрываются в общественных местах Эстонии, но задержанные нами подозреваемые — не редкое явление. Так произошло и в этот раз. Можете спать спокойно», - сообщила КаПо в Twitter.

Из-за частичного взрыва взрывного устройства, который произошел поздно вечером в прошлую субботу на автобусной остановке Vana-Pääsküla, к счастью, никто серьезно не пострадал. 

КаПо задержала подозреваемого в понедельник. По просьбе Пыхьяской окружной прокуратуры Харьюский уездный суд в среду выдал санкцию на его арест — предварительно сроком на два месяца.

Уголовное следствие проводит КаПо под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

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