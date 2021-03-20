Галерея ⟩ Неожиданная эстетика и предсказуемая эклектика в одной скандинавской квартире
Давно мы с вами не были в Швеции и не удивлялись интерьерам в скандинавском стиле. К счастью, блог Pufik всегда готов поделиться новым объектом. Поехали!
Давно мы с вами не были в Швеции и не удивлялись интерьерам в скандинавском стиле. К счастью, блог Pufik всегда готов поделиться новым объектом. Поехали!
Когда вам уже кажется, что скандинавские интерьеры все на одно лицо, шведские дизайнеры удивляют. Эта квартира в Гётеборге не вписывается ни в один традиционный образ, который мы представляем, когда слышим словосочетание «скандинавский стиль». И виной тому в первую очередь стены — здесь они оштукатурены, но не выровнены, не зашпаклеваны и не покрашены. Этот эффект называется ваби-саби.
Ваби-саби — японская эстетика, которая учит ценить красоту в ее мимолетности и неподдельности: мятые простыни, старый стол, покрытый царапинами, или потемневшая ложка с зазубринами, по мнению японцев, имеют гораздо большую ценность, чем новые, пусть даже более дорогие вещи — так как именно несовершенства делают каждую вещь уникальной.
Согласитесь, необычно такое видеть в городской квартире, тем более в историческом доме. На стенах дизайнер использует красочные постеры и фотографии со смелыми сюжетами. Но это еще не все — кухня также довольно неожиданная: шкафчики и детали из металла навевают мысли о стиле кантри. Действительно необычное жилье - смотрите галерею!