Рабочее место в спальне — это удобно: реальные примеры

Стол, стул и настольная лампа — по сути, это все, что нужно для работы с бумагами или компьютером дома. Поэтому первым делом нужно определиться с размерами домашнего офиса.

Рабочее место у окна

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

На глубокой и длинной столешнице во всю стену удобно будет разместить стационарный компьютер с большим монитором и графическим планшетом. А вот для ноутбука и ежедневника можно подобрать рабочую поверхность поменьше. Дизайн: Dinamika Architects.

Рабочее место как продолжение мебельной группы

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Рабочее место в этой спальне — часть шкафа и стеллажа. Отличное решение по нескольким причинам. Во-первых, столешница гармонично вписалась и растворилась в интерьере. А во-вторых, такая конфигурация выглядит очень компактно. Дизайн: Ольга Черненко.

Рабочее место и туалетный столик

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

В этом случае убить двух зайцев точно получится: с утра это - туалетный столик, а после — домашний мини-офис. Такой прием планировки рабочей зоны подойдет, если для вашей работы достаточно планшета и ручки. Дизайн: Надежда Соловьева и Анастасия Конопляник.

Рабочее место у стены

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Основное преимущество рабочего стола лицом к стене — можно разместить доски с вырезками, планеры, повесить фотографии и организовать полки для документов, не теряя в площади. Из недостатков — удаленность от естественного освещения. Однако верхний потолочный свет и настольная лампа помогут исправить ситуацию. Дизайн: Planium.

Рабочий стол за стеклом

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Чтобы зонировать рабочее место в спальне, его можно разместить в углу или на присоединенной лоджии и спрятать за стеклянной перегородкой со шторами. Такой вариант подойдет, если один из партнеров любит засиживаться допоздна. Дизайн: Carmine Home.

​Рабочее место, парящее в воздухе

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Рабочее место (оно же туалетный столик) на стеклянных или невидимых креплениях словно парит в воздухе. Такая оптическая иллюзия спасет любое небольшое пространство от нагромождения. При желании столик можно сделать откидным. Дизайн: Вероника Зазнова.

Рабочий стол под кроватью

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru