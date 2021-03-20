Картина дня: протест против ограничений, вакцинация ласнамяэсцев и вспышка короны в детсаду

ФОТО И ВИДЕО 〉 Протестующие против ограничений устроили пробку на Лаагна-теэ: акции проходят по всей Эстонии

В соцсетях жителей Эстонии призывали в субботу выйти на улицу и выразить свое недовольство ограничениями, введенными правительством страны с целью ограничения распространения коронавируса. Акция стартовала по всей Эстонии в 12 часов, в Таллинне автомобилисты смогли даже создать на Лаагне-теэ пробку. Читать дальше...

В Эстонии выявлено 1250 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 11 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7031 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1250, то есть 17,7% от общего количества. Читать дальше...

Вспышка коронавируса в детском саду стала причиной массового заражения

Распространившийся по домам из очага в детском саду Рыуге коронавирус привел к резкому росту показателя заражения в волости. Волость Рыуге просит местных жителей прилежно придерживаться действующих ограничений. Читать дальше...

Работница больницы две недели боролась за свою жизнь: коронавирус — лотерея, никто не знает, какой билет он вытянет

«Сидя на больничной койке, я посмотрела на свои ноги и увидела проступающие под кожей мелкие капилляры кровеносных сосудов. Ноги казались совершенно синими. Работая сиделкой в больнице, я видела такие ноги у людей, которые начинают нас покидать. Можно только представить, что я чувствовала в тот момент», - рассказывает тяжело переболевшая коронавирусом специалист по уходу отделения сестринского ухода Ярвамааской больницы Маре Паэсюльд. Читать дальше...

Коронавирус все чаще вызывает у больных обширные повреждения легких

Коронавирус увеличил в больницах количество пациентов с обширным повреждением легочной ткани. В настоящее время в Эстонии известен один человек, чьи осложнения были настолько серьезными, что ему потребовалась пересадка легкого. Читать дальше...

Галерея: в Ласнамяэ проходит массовая вакцинация

Начавшаяся в четверг регистрация на вакцинацию пожилых людей старше 70 лет в Ласнамяэ завершилась к вечеру пятницы. Ни одного свободного времени не осталось. Сегодня первые желающие получить прививку пришли на место за 30 минут раньше. Читать дальше...

Правительство утвердило решение о продлении компенсации зарплаты на два месяца

Правительство одобрило изменения в программе занятости на 2021-2023 год, которые позволяют в соответствии с предложением совета Кассы страхования от безработицы выплачивать работникам компенсацию по зарплате, обусловленную влиянием COVID-19, как за март, так и за апрель. Читать дальше...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Чукча – не читатель, чукча - коронаотрицатель

В рассуждениях о том, почему иноязычное (или, если уж быть совсем честными – русскоязычное) население с большим скептицизмом относится к коронавирусным ограничениям и вакцинации, нежели эстонское, называются разные причины этого явления. Но одна, самая очевидная, упорно игнорируется. Читать дальше...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Здоровая голова лучше больной

На этой неделе страна узнала, что премьер-министр Кая Каллас сдала положительный тест на коронавирус. Новость настолько же печальная, насколько и настораживающая. Возник вопрос: почему руководство страны до сих пор не вакцинировано? Читать дальше...

Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе

В Брюсселе заявили о необходимости ускорить вакцинацию населения, чтобы противостоять распространению заболевания. ВОЗ еще в ноябре предупреждала о риске третьей волны пандемии в Европе. Читать дальше...

Меркель: Германия может закупить «Спутник V» без решения Евросоюза

Германия может начать закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самостоятельно, если Евросоюз откажется делать это централизованно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Читать дальше...

Машина переехала лежавшего на дороге мужчину, он погиб на месте

В пятницу вечером погиб 61-летний мужчина, попавший под машину в деревне Эраствере Пыльваского уезда, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры полиции. Читать дальше...

Пляж в Пирита окружила полиция: на место вызвали саперов

В субботу утром читатель сообщил Rus.Postimees о большом скоплении полицейских машин на Пирита-теэ. В пресс-службе полиции сообщили, что вызов был связан с подозрительной сумкой. Читать дальше...

Арестован подозреваемый во взрыве в Пяэскюла