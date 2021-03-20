Картина дня: протест против ограничений, вакцинация ласнамяэсцев и вспышка короны в детсаду
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 марта.
В соцсетях жителей Эстонии призывали в субботу выйти на улицу и выразить свое недовольство ограничениями, введенными правительством страны с целью ограничения распространения коронавируса. Акция стартовала по всей Эстонии в 12 часов, в Таллинне автомобилисты смогли даже создать на Лаагне-теэ пробку. Читать дальше...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7031 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1250, то есть 17,7% от общего количества. Читать дальше...
Распространившийся по домам из очага в детском саду Рыуге коронавирус привел к резкому росту показателя заражения в волости. Волость Рыуге просит местных жителей прилежно придерживаться действующих ограничений. Читать дальше...
«Сидя на больничной койке, я посмотрела на свои ноги и увидела проступающие под кожей мелкие капилляры кровеносных сосудов. Ноги казались совершенно синими. Работая сиделкой в больнице, я видела такие ноги у людей, которые начинают нас покидать. Можно только представить, что я чувствовала в тот момент», - рассказывает тяжело переболевшая коронавирусом специалист по уходу отделения сестринского ухода Ярвамааской больницы Маре Паэсюльд. Читать дальше...
Коронавирус увеличил в больницах количество пациентов с обширным повреждением легочной ткани. В настоящее время в Эстонии известен один человек, чьи осложнения были настолько серьезными, что ему потребовалась пересадка легкого. Читать дальше...
Начавшаяся в четверг регистрация на вакцинацию пожилых людей старше 70 лет в Ласнамяэ завершилась к вечеру пятницы. Ни одного свободного времени не осталось. Сегодня первые желающие получить прививку пришли на место за 30 минут раньше. Читать дальше...
Правительство одобрило изменения в программе занятости на 2021-2023 год, которые позволяют в соответствии с предложением совета Кассы страхования от безработицы выплачивать работникам компенсацию по зарплате, обусловленную влиянием COVID-19, как за март, так и за апрель. Читать дальше...
В рассуждениях о том, почему иноязычное (или, если уж быть совсем честными – русскоязычное) население с большим скептицизмом относится к коронавирусным ограничениям и вакцинации, нежели эстонское, называются разные причины этого явления. Но одна, самая очевидная, упорно игнорируется. Читать дальше...
На этой неделе страна узнала, что премьер-министр Кая Каллас сдала положительный тест на коронавирус. Новость настолько же печальная, насколько и настораживающая. Возник вопрос: почему руководство страны до сих пор не вакцинировано? Читать дальше...
В Брюсселе заявили о необходимости ускорить вакцинацию населения, чтобы противостоять распространению заболевания. ВОЗ еще в ноябре предупреждала о риске третьей волны пандемии в Европе. Читать дальше...
Германия может начать закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самостоятельно, если Евросоюз откажется делать это централизованно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Читать дальше...
В пятницу вечером погиб 61-летний мужчина, попавший под машину в деревне Эраствере Пыльваского уезда, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры полиции. Читать дальше...
В субботу утром читатель сообщил Rus.Postimees о большом скоплении полицейских машин на Пирита-теэ. В пресс-службе полиции сообщили, что вызов был связан с подозрительной сумкой. Читать дальше...
Полиция безопасности задержала подозревающегося в организации взрыва в таллиннском пригороде Пяэскюла 54-летнего мужчину, а суд дал санкцию на его двухмесячный арест. Читать дальше...