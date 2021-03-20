Фото ⟩ В центре Риги собрались противники ограничений

Прямые трансляции активистов на Facebook с аккаунта "Фронт народной власти" показывают, что в общей сложности несколько сотен человек собрались на площади у Памятника Свободы и на Эспланаде.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На Эспланаде люди занимаются спортом, чтобы обратить внимание латвийского правительства на введенные из-за Covid-19 ограничения в сфере спорта.

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Пресс-секретарь Государственной полиции Латвии Гита Гжибовска сказала LETA, что полиция была проинформирована о том, что сегодня в разных местах Риги планировалось несанкционированные собрания.

Сотрудники правоохранительных органов готовы обеспечивать общественный порядок и безопасность до окончания мероприятий. На данный момент серьезных инцидентов выявлено не было.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Люди пытаются собраться или поучаствовать в определенных спортивных мероприятиях, но сотрудники правоохранительных органов напоминают об ограничениях на собрания и необходимости соблюдать дистанцию ​​в два метра, сообщила пресс-секретарь латвийской полиции.

"Полиция фиксирует происходящее с помощью технических средств и соответственно оценит, были ли нарушены эпидемиологические ограничения", - подчеркнула Гжибовска.

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