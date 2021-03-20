Уникальный дом ⟩ Американскому плавучему особняку не страшны ураганы

Интерес к плавучему дому стоимостью 5,5 млн долларов (4,6 млн евро) в первые часы оказался настолько велик, что маклеру пришлось удалить рекламу с Airbnb. За одну ночь, проведенную в этом доме, просили скромные 2500 долларов (2097 евро).

Этот особняк с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами расположен в районе Пальм-Айленд, Майами. На сайте производителя указано, что при покупке дом можно перевезти в любую точку мира.

Чтобы купить роскошный особняк под названием Arkup, вам понадобятся водительские права, права на управление плавсредством и сертификат безопасности. Другой вариант - нанять профессионального капитана, который будет транспортировать вас из одного места в другое.

Полностью меблированный особняк - единственный в своем роде. Его крыша покрыта солнечными батареями и резервуарами для сбора дождевой воды, что значительно снижает расходы на его содержание.