Уникальный дом ⟩ Американскому плавучему особняку не страшны ураганы
Спрос на американский плавучий особняк неожиданно оказался безумно высоким, рассказывает Kodustiil.
Спрос на американский плавучий особняк неожиданно оказался безумно высоким, рассказывает Kodustiil.
Интерес к плавучему дому стоимостью 5,5 млн долларов (4,6 млн евро) в первые часы оказался настолько велик, что маклеру пришлось удалить рекламу с Airbnb. За одну ночь, проведенную в этом доме, просили скромные 2500 долларов (2097 евро).
Этот особняк с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами расположен в районе Пальм-Айленд, Майами. На сайте производителя указано, что при покупке дом можно перевезти в любую точку мира.
Чтобы купить роскошный особняк под названием Arkup, вам понадобятся водительские права, права на управление плавсредством и сертификат безопасности. Другой вариант - нанять профессионального капитана, который будет транспортировать вас из одного места в другое.
Полностью меблированный особняк - единственный в своем роде. Его крыша покрыта солнечными батареями и резервуарами для сбора дождевой воды, что значительно снижает расходы на его содержание.
В экологически чистом плавучем особняке вместо якоря использованы балки, по форме напоминающие ноги. Кроме того, здание выдержит ураганы четвертой и пятой степени, передает nypost.com. Интерьер особняка яркий, выразительный, но не следующий мимолетной моде, а поэтому - неподвластный времени.