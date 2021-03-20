Фото ⟩ Мечта любителя антиквариата: в Кадриорге продается потрясающая квартира в историческом доме

Жилье, продуманное до мелочей, расположено на вилле, построенной в стиле национального модерна с элементами историзма. Вилла включена в список памятников культуры как образец работы архитектора Отто Шотта.

Вилла в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

Деревянный дом с мансардой - один из самых романтичных в Кадриорге. Парадная часть фасада объединяет мансардную часть с необычно высокими потолками, застекленными верандами, двумя лестницами с изогнутыми чугунными перилами и окнами разных размеров и форм. Фасад богато декорирован: подоконники, наличники особой формы, карнизы, выпиленные украшения.

Вилла в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

Решение внутренней отделки соответствует экологически ценному району Кадриорг и архитектуре дома. В двухуровневой квартире есть кухня, гостиная, две спальни, ванная комната, балкон, кладовая и гардеробная.

Вилла в Кадриорге. ФОТО: KV.EE