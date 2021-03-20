Сб, 20.03.2021
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  • Водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в дорожное ограждение

Фото и видео ⟩ Водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в дорожное ограждение

В 15.50 в полицию поступил вызов в волость Тюри в Мяннару, где автомобиль врезался в дорожное ограждение. 

На шоссе Раквере-Пярну в дорожное ограждение врезался автомобиль Volkswagen, водитель которого заснул за рулем, сообщает Järva Teataja

Как водитель, так и дорожное ограждение не пострадали, но серьезные повреждения получила машина. 

Полиция доставила водителя с очевидными признаками опьянения на экспертизу в больницу. 

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