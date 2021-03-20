Фото и видео ⟩ Водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в дорожное ограждение
В 15.50 в полицию поступил вызов в волость Тюри в Мяннару, где автомобиль врезался в дорожное ограждение.
В 15.50 в полицию поступил вызов в волость Тюри в Мяннару, где автомобиль врезался в дорожное ограждение.
На шоссе Раквере-Пярну в дорожное ограждение врезался автомобиль Volkswagen, водитель которого заснул за рулем, сообщает Järva Teataja.
Как водитель, так и дорожное ограждение не пострадали, но серьезные повреждения получила машина.
Полиция доставила водителя с очевидными признаками опьянения на экспертизу в больницу.