Ивари Падар назвал акцию протеста против ограничений безответственной

«Я сегодня прошел мимо автоколонны. Мне стало интересно, что отмечают. Вроде бы не государственный праздник, - написал Падар в социальных сетях. - А теперь я узнал, что это была демонстрация коронаскептиков. В нашей нынешней ситуации с коронавирусом [это] крайне необдуманно и безответственно. В связи с этим обращаюсь с очень конкретным вопросом к министру внутренних дел (Кристиану Яани – прим.ред.): кто проводит подобные мероприятия?»

Отметим, что на странице мероприятия в Facebook инициаторы акции в Эстонии не называли себя коронаскептиками и не высказывали своего мнения о коронавирусе. Они отмечали, что протестуют против ограничений, наложенных государством для снижения распространения коронавируса.

«Одним единым мирным сообществом мы заявляем - незаконные меры ограничения и тиранические меры авторитарного контроля должны быть прекращены!» - значится на странице мероприятия в Эстонии.

Акция "Sõidame Eesti vabaks!" - часть организованной в социальных сетях кампании, которая, по словам организаторов, охватывает более 40 стран и проводится под общим названием "Worldwide Demonstration March 20, 2021".

Например, в швейцарском городе Лишталь собрались тысячи протестующих, требовавших снятия вызванных вирусом ограничений, из-за которых уже много месяцев закрыты рестораны и прочий бизнес. По оценке находившихся на месте журналистов, в молчаливой демонстрации в этом небольшом городе в кантоне Базель приняло участие от 3000 до 5000 человек, многие из которых были одеты в белые защитные костюмы.

В Германии в аналогическом мероприятии участвовали преимущественно крайне правые группировки. В Касселе, где на улицы вышло несколько тысяч человек, произошли столкновения между полицией и протестующими. Полиция применила против пытавшихся пройти за заграждение людей перцовый газ и резиновые дубинки, передало агентство новостей dpa.

В Берлине к потенциальным уличным беспорядкам были готовы 1800 полицейских, но у знаменитых Бранденбургских ворот собралось всего несколько дюжин протестующих. Около 300 человек вышло на бульвар Унтер-ден-Линден, чтобы выразить протест против демонстрации крайне правых.