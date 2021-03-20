ФОТО: BBC News

Около администрации президента Украины в центре Киева проходит акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко, который был приговорен к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в похищении пророссийского политика. Несколько тысяч демонстрантов разбили в здании часть окон, на его стенах появились граффити, пишет Би-би-си.

Акция протеста ФОТО: Баки Хьюберт

Участники акции протеста скандируют лозунги с требованием освободить Стерненко, периодически они поджигают файеры и петарды. Украинская полиция в происходящее не практически не вмешивается, периодически сотрудники спасательных служб выходят из здания и тушат огонь.

Акция протеста ФОТО: Баки Хьюберт

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил в эфире украинской редакции Радио Свобода (в России признано СМИ-иностранным агентом) заявил, что полицейские не поддаются на провокации людей, пытающихся склонить силовые органы к активным действиям, а большая часть протестующих - мирные граждане.

"Они мечтают, чтобы полиция применила силу, чтобы потом сказать, что полиция подавляет мирный протест", - сказал Геращенко.

Он добавил, что полиция привлечет к ответственности всех тех, кто нарушал закон, их действия задокументированы.

Сам Стерненко вину не признает.

23 февраля Приморский районный суд в Одессе приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича - одесского активиста, симпатизирующего пророссийской партии "Родина". Суд также постановил конфисковать половину его имущества.

Активиста обвинили по трем статьям уголовного кодекса: разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия.

Более подробно об этом деле читайте здесь: "Одесский убийца" или "пример поколения". Чем важно дело Сергея Стерненко, которого судят в Киеве