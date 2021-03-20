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Гражданин России Егор Крючков признал вину в попытке шантажировать американского производителя электромобилей, компанию Tesla, намереваясь вымогать у нее деньги. Сообщение о том, что россиянин пошел на сделку со следствием, в Twitter на русском языке прокомментировал владелец Tesla Илон Маск, пишет Би-би-си.

Как выяснило следствие, 27-летний Крючков предложил русскоговорящему сотруднику компании миллион долларов, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение в компьютерной сети завода по производству аккумуляторов Tesla в Неваде. По словам прокуроров, злоумышленник планировал завладеть технологическими секретами компании, чтобы потом потребовать за них выкуп.

По данным следователей, Крючков, в прошлый четверг признавший свою вину, действовал от имени преступной группировки, находившейся за пределами США, и лично пытался подкупить одного из сотрудников Tesla.

В июле-августе прошлого года Крючков пять недель находился в США по туристической визе, и как следует из представленных судом документов, он попытался завербовать сотрудника Tesla именно в этот период. Летом Русская служба Би-би-си узнала, чем занимался Крючков до поездки в США, и проследила его путь по Америке.

По словам представителей американского минюста, Крючков многократно ходил выпивать с потенциальным сообщником и даже подарил ему телефон. Однако после того, как этот сотрудник Tesla рассказал руководству компании о готовящейся кибератаке, те немедленно обратились в ФБР. Агенты бюро проинструктировали объект вербовки записывать все беседы с Крючковым.

Когда спецслужба вышла на Крючкова, он попытался уехать из США, но его задержали в Лос-Анджелесе, а затем арестовали.

На суде Крючков заявил, что намеревался похитить важную информацию, и если бы Tesla отказалась платить выкуп, секреты компании были бы размещены в свободном доступе в интернете.

Еще в сентябре Крючков заявил в суде, что российские власти знали о планировавшейся хакерской атаке, однако ФБР и юристы не говорят о возможной связи этого преступления с Кремлем.

Что написал Маск

"Быстрая реакция самой компании и ФБР предотвратили крупную утечку данных и остановили схему шантажа в самом начале", - заявил исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора США Николас Маккуэйд.

После того, как стало известно о признании вины, сообщения об этом в обычной для него манере прокомментировал Илон Маск. Комментируя твит издания Teslarati, он на русском языке написал: "Преступленіе и наказаніе", намекая на название романа Федора Достоевского.

Преступленіе и наказаніе — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2021

Сотрудником Tesla, отказавшимся участвовать в мошеннической операции, мог быть 31-летний украинец Дмитрий Волков - он единственный среди друзей Крючкова подходит под описание объекта вербовки: жил в городе Рино и работал на Tesla.

Судя по профайлу в LinkedIn, нынешняя должность Волкова в компании-производителе электромобилей - технический специалист по внедрению новых продуктов. Связаться с ним Би-би-си не удалось.