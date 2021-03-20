В воскресенье мимо Земли пролетит крупнейший в этом году астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило, что астероид 2001 FO32 имеет диаметр в несколько сотен метров и в воскресенье приблизится к Земле на расстояние примерно в два миллиона километров. Это в пять раз больше расстояния от Земли до Луны.

«Это стабильно, никакого риска», - сказал Детлеф Кошни, эксперт по астероидам из Европейского космического агентства (ESA), добавив, что астрономы-любители смогут увидеть астероид с помощью подходящих инструментов.

2001 FO32 обращается вокруг Солнца за 810 дней, а после воскресенья он не приблизится к Земле до 2052 года, заявило NASA. Он пролетит мимо земли со скоростью 124 тысячи километров в час.

Ученые планируют использовать приближение астероида к Земле для его более детального исследования.