В воскресенье мимо Земли пролетит крупнейший в этом году астероид
Крупнейший в этом году астероид пролетит мимо Земли в воскресенье, 21 марта. Ученые говорят, что причин для паники нет, поскольку небесное тело никак не угрожает планете.
Крупнейший в этом году астероид пролетит мимо Земли в воскресенье, 21 марта. Ученые говорят, что причин для паники нет, поскольку небесное тело никак не угрожает планете.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило, что астероид 2001 FO32 имеет диаметр в несколько сотен метров и в воскресенье приблизится к Земле на расстояние примерно в два миллиона километров. Это в пять раз больше расстояния от Земли до Луны.
«Это стабильно, никакого риска», - сказал Детлеф Кошни, эксперт по астероидам из Европейского космического агентства (ESA), добавив, что астрономы-любители смогут увидеть астероид с помощью подходящих инструментов.
2001 FO32 обращается вокруг Солнца за 810 дней, а после воскресенья он не приблизится к Земле до 2052 года, заявило NASA. Он пролетит мимо земли со скоростью 124 тысячи километров в час.
Ученые планируют использовать приближение астероида к Земле для его более детального исследования.
«Мы мало что о нем знаем», - сказал Кошни.