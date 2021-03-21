В Эстонии выявлено 1375 новых зараженных, скончалось 7 человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 815 человек. В Харьюмаа 616 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 190, в Ляэне-Вирумаа — 90, в Пярнумаа — 41, в Тартумаа — 32, в Рапламаа - 29, в Йыгевамаа - 25 и на Сааремаа — 23 новых случая. В Ярвамаа добавилось 17 новых случаев, в Вырумаа - 15, в Вильяндимаа и Валгамаа — по 13, в Ляэнемаа - 11, на Хийумаа — 10, в Пыльвамаа — 7 новых случаев. В случае 44 положительных результатов теста место жительства больных в регистре народонаселения не было указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1535,1 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,8% от общего количества сделанных тестов.

За сутки открыто 75 новых больничных случаев, 685 пациентов нуждаются в стационарном лечении

По состоянию на утро 21 марта в больнице находится 685 пациентов с COVID-19, из которых 68 нуждаются в интенсивной терапии, из них 49 находятся на контролируемом дыхании.

В общей сложности было открыто 75 новых случаев заболевания COVID-19, 30 человек были отправлены домой, 8 человек были переведены из COVID-отделения в другое.

В течение суток скончались 7 человек, инфицированных коронавирусом - 88-летняя женщина, 84-летний мужчина, 81-летний мужчина, 75-летние мужчина и женщина, 69-летний мужчина и 36-летняя женщина. Всего в Эстонии с начала пандемии умерло 787 человек, инфицированных коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах закрыто 4863 случая COVID-19 у 4687 человек.

По состоянию на 21 марта выздоровели 67 814 человек. Из них в отношении 48 027 человек (70,8%) были прекращены больничные случаи, а 19 787 человек (29,2%) получили положительный результат теста более 28 дней назад и не находятся в больнице, то есть ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии весной 2020 года возможностей обнаружения коронавируса было проведено более 1 085 350 тестов на вирус SARS-CoV2.

В Эстонии 166 163 человека были вакцинированы против COVID-19, а 57 003 человека получили две дозы

По состоянию на сегодняшнее утро было вакцинировано 166 163 человека, из которых 109 160 получили одну дозу, а 57 003 - две. В течение дня было введено 2285 доз, всего с начала процесса вакцинации введено 223 166 доз вакцины. Каждый восьмой взрослый человек вакцинирован хотя бы одной дозой COVID-19.

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