Полиция задержала пьяного водителя и отвезла его на вакцинацию
В Вырумаа полиция отвезла на вакцинирование от коронавируса мужчину, который ранее был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пишет Postimees.
В Вырумаа полиция отвезла на вакцинирование от коронавируса мужчину, который ранее был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пишет Postimees.
Правоохранители проверили одного водителя в Моосте, и выяснилось, что он употреблял алкоголь. Опьянение было небольшим, но требовало разбирательства по делу о проступке. В беседе с водителем выяснилось, что он направлялся к семейному врачу, чтобы сделать вакцину от коронавируса.
«Пропуск вакцинации означал бы, что человек из группы риска останется незащищенным от опасного вируса. Обнаружив интоксикацию с помощью индикаторного устройства, полиция должна через некоторое время зафиксировать интоксикацию с помощью алкотестера. Таким образом, у полиции была возможность эффективно использовать это время ожидания и найти разумное решение для человека, который действительно хотел получить инъекцию спасительной вакцины», - отметили в Лыунаской префектуре.
Патруль отвел мужчину в его машину и отвез в расположенный в нескольких сотнях метров кабинет семейного врача, где ему сделали прививку. После вакцинации полиция продролжила оформление производства о проступке.
"Работа полиции полна выбора. Каждый полицейский вправе по своему усмотрению решать, как себя вести в зависимости от ситуации. Однако основное внимание в нашей работе всегда уделяется противодействию угрозе», - отметили стражи порядка.