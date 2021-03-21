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  • Полиция задержала пьяного водителя и отвезла его на вакцинацию
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Полиция задержала пьяного водителя и отвезла его на вакцинацию

Фото иллюстративное. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В Вырумаа полиция отвезла на вакцинирование от коронавируса мужчину, который ранее был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пишет Postimees.

Правоохранители проверили одного водителя в Моосте, и выяснилось, что он употреблял алкоголь. Опьянение было небольшим, но требовало разбирательства по делу о проступке. В беседе с водителем выяснилось, что он направлялся к семейному врачу, чтобы сделать вакцину от коронавируса. 

«Пропуск вакцинации означал бы, что человек из группы риска останется незащищенным от опасного вируса. Обнаружив интоксикацию с помощью индикаторного устройства, полиция должна через некоторое время зафиксировать интоксикацию с помощью алкотестера. Таким образом, у полиции была возможность эффективно использовать это время ожидания и найти разумное решение для человека, который действительно хотел получить инъекцию спасительной вакцины», - отметили в Лыунаской префектуре. 

Патруль отвел мужчину в его машину и отвез в расположенный в нескольких сотнях метров кабинет семейного врача, где ему сделали прививку. После вакцинации полиция продролжила оформление производства о проступке.

"Работа полиции полна выбора. Каждый полицейский вправе по своему усмотрению решать, как себя вести в зависимости от ситуации. Однако основное внимание в нашей работе всегда уделяется противодействию угрозе», - отметили стражи порядка.

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