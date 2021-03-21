Соседство с известняковым карьером превратило жизнь семьи в сущий ад

В нескольких десятках метров от дома находится карьер Харку, с другой стороны - дорога, ведущая к болоту. Добраться до города можно только по грязной гравийной дороге протяженностью почти километр, по которой с раннего утра до позднего вечера грузовики перевозят гравий - так семья Шабановых живет на протяжении многих лет.

Речь идет о дороге Тамми-теэ на границе волостей Харку и Сауэ, один конец которой выходит на Палдиское шоссе, а другой ведет к Табасалу. Дом, в котором живут Шабановы, - это бывшее здание железнодорожной станции морской крепости. Каменный дом более чем вековой давности, построенный по стандартному проекту того времени, когда-то может и выглядел роскошно, но соседство с карьером оказала на него разрушительное воздействие. Как правило, постройки морской крепости находятся под охраной государства как памятники старины, а этот дом - нет.

Шабановы живут по соседству с карьером с 1974 года. Железная дорога дала своему сотруднику одну квартиру в доме. Когда пришло время приватизации, соседи переехали, и семье позволили приватизировать весь дом. Сейчас там живут Антонина и Ярмамед, их сын и дочь, а также их дети.

Ярмамед Шабанов ФОТО: Eero Vabamägi

«Поначалу там было приятно жить, но по мере приближения карьера к дому жизнь становилась все хуже. Видите, даже ель во дворе сломана. Крыша полностью обрушилась, ее все время приходилось ремонтировать. Выйти из дома можно только на машине. Раньше дорога была более-менее, и машин здесь было немного. Но сейчас это совершенное безумие», - сказала Антонина Шабанова.

Хозяин дома Ярмамед Шабанов сказал, что их жизнь - сущий ад. «Производство гравия - это одно, но сюда же привозят и старый асфальт, который потом целыми днями перемалывают с ужасным шумом. Поэтому, когда на улице более сухая погода, все покрывается пылью. Внуков вообще нельзя выпускать на улицу», - сказал Шабанов.

Он бы давно переехал, но не на что. Никто не хочет покупать дом, стоящий на краю карьера. Когда-то собственник карьера, действительно, предлагал семье деньги на переезд, но здесь мнения разошлись.

По словам Шабанова, Харкуский карьер предлагал ему за отъезд 100 тысяч евро. "Но у меня большая семья. Дайте 140 000, тогда мы сможем переехать. Сначала предлагали и дом, и деньги, это было нормальное предложение, но его отозвали», - сказал Шабанов.