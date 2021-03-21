Соседство с известняковым карьером превратило жизнь семьи в сущий ад
Три поколения живут на краю известнякового карьера и годами страдают от шума, вибрации и пыли. Та же участь может постигнуть и многие другие дома в Харьюмаа, пишет Postimees.
Три поколения живут на краю известнякового карьера и годами страдают от шума, вибрации и пыли. Та же участь может постигнуть и многие другие дома в Харьюмаа, пишет Postimees.
В нескольких десятках метров от дома находится карьер Харку, с другой стороны - дорога, ведущая к болоту. Добраться до города можно только по грязной гравийной дороге протяженностью почти километр, по которой с раннего утра до позднего вечера грузовики перевозят гравий - так семья Шабановых живет на протяжении многих лет.
Речь идет о дороге Тамми-теэ на границе волостей Харку и Сауэ, один конец которой выходит на Палдиское шоссе, а другой ведет к Табасалу. Дом, в котором живут Шабановы, - это бывшее здание железнодорожной станции морской крепости. Каменный дом более чем вековой давности, построенный по стандартному проекту того времени, когда-то может и выглядел роскошно, но соседство с карьером оказала на него разрушительное воздействие. Как правило, постройки морской крепости находятся под охраной государства как памятники старины, а этот дом - нет.
Шабановы живут по соседству с карьером с 1974 года. Железная дорога дала своему сотруднику одну квартиру в доме. Когда пришло время приватизации, соседи переехали, и семье позволили приватизировать весь дом. Сейчас там живут Антонина и Ярмамед, их сын и дочь, а также их дети.
«Поначалу там было приятно жить, но по мере приближения карьера к дому жизнь становилась все хуже. Видите, даже ель во дворе сломана. Крыша полностью обрушилась, ее все время приходилось ремонтировать. Выйти из дома можно только на машине. Раньше дорога была более-менее, и машин здесь было немного. Но сейчас это совершенное безумие», - сказала Антонина Шабанова.
Хозяин дома Ярмамед Шабанов сказал, что их жизнь - сущий ад. «Производство гравия - это одно, но сюда же привозят и старый асфальт, который потом целыми днями перемалывают с ужасным шумом. Поэтому, когда на улице более сухая погода, все покрывается пылью. Внуков вообще нельзя выпускать на улицу», - сказал Шабанов.
Он бы давно переехал, но не на что. Никто не хочет покупать дом, стоящий на краю карьера. Когда-то собственник карьера, действительно, предлагал семье деньги на переезд, но здесь мнения разошлись.
По словам Шабанова, Харкуский карьер предлагал ему за отъезд 100 тысяч евро. "Но у меня большая семья. Дайте 140 000, тогда мы сможем переехать. Сначала предлагали и дом, и деньги, это было нормальное предложение, но его отозвали», - сказал Шабанов.
По словам представителя карьеры Харку Алёны Букаты, похоже, что сам Шабанов точно не знает, чего хочет. «Мы предложили ему несколько вариантов, но он отказался от всего. Условия жизни этой семьи были на повестке дня в течение многих лет. Если он чего-то хочет, у него всегда есть возможность обратиться к нам. Но теперь он, очевидно, ежегодно добавляет к своим пожеланиям процент уровня инфляции и поднимает цены. С нами он об этом не говорил», - сказала Букаты.
Она добавил, что карьер не может претендовать на землю Шабанова, потому что это земля жилого назначения. Предложение 100 000 евро было скорее проявлением доброй воли компании, которое мужчина отклонил.
«Он мог переехать из неподходящих условий. Мы предлагали ему это несколько раз. Мы даже предлагали купить ему дом, но его это снова не устроило», - сказала Букаты.
Единственное облегчение, на которое может надеяться семья - это то, что волость Харку и компании, использующие Тамми-теэ, совместно обустроят территорию карьера от въезда до Палдиского шоссе. По словам пресс-секретаря волости Харку Мадиса Иднурма, государственная закупка уже состоялась, и ее выиграло акционерное общество Tallinna Teed. Работы должны быть завершены в июне и будут стоить 103 500 евро плюс налог с оборота.
Шабановы - жители волости Сауэ, но ведущая к их дому дорога принадлежит волости Харку.
Еще несколько лет назад Тамми-теэ была закрыта посередине, поэтому гравийные грузы не проезжали, по крайней мере, в непосредственной близости от дома, но там могут проезжать и грузовики.
Волость Харку действительно запрещала движение грузовиков по Тамми-теэ в сторону Табасалу и даже установила там габаритные ворота, через которые не могут пройти грузовики с гравием, но рядом с воротами постепенно образовалась объездная дорога. По словам Иднурма, ее там точно не должно быть и в ближайшее время она будет закрыта.
Старейшина волости Сауэ Андрес Лайск считает, что в законе следует точно указать, насколько близко работы по добыче могут проводиться к жилым домам. «Дом Шабанова существовал там давным-давно, и жильцы приватизировали его, когда карьер Харку уже работал, но более общая проблема заключается в том, что в законах нет ограничений, которые бы гласили, что карьер может находиться не ближе какого-то расстояния к дому», - сказал волостной старейшина.
«В настоящее время все зависит от Департамента окружающей среды. Они решают, как далеко от жилых домов можно копать. И если разрешение на добычу уже выдано, то не в наших силах каким-либо образом помешать компании. Мы даже не можем обеспечить, чтобы грузы щебня, которые вывозятся из карьера, были укрыты. Я понимаю, что добывать действительно нужно, а этот случай - досадное наследие советской эпохи. Но мы не должны продолжать практику советских времен», - сказал Лайск.